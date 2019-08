THE FIX/ Anticipazioni 19 agosto 2019: la verità sulla morte di Jessica (finale)

THE FIX, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 19 agosto 2019, Canale 5 trasmetterà gli ultimi tre episodi di The Fix in prima tv assoluta. Saranno l’8°, il 9° e il 10°, dal titolo “Regina del giorno“, “Pericolo!” e “Making a murderer“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: CJ (Merrin Dungey) scopre che Jessica (Taylor Kalupa) ha cenato con Julianne (Robin Givens) prima del delitto, mentre Buck (Robert Wisdom) viene sorpreso dal fidanzato di Maya (Robin Tunney). Riesce però a recuperare una card dalla fotocamera. In seguito alle critiche pubbliche di Wolf (Scott Cohen), Maya finisce nell’occhio del ciclone a causa della sua presunta relazione con Collier (Adam Rayner). Il Sindaco chiede la testa del PM e viene licenziata, ma in seguito cambia idea e sospende tutto. Intanto, Gabe porta Star (Chasten Harmon) nei boschi per recuperare il borsone: la ragazza lo colpisce dopo che il fratello ha colpito Sevvy (Adewale Akinnuoye-Agbaje) con la pala. Wolf invece scopre che Loni (Mouzam Makkar) ha deciso di non collaborare più con lui, nonostante le conseguenze.

Wolf recupera Sevvy, mentre Gabe scappa e si presenta da Maya, a cui rivela la presenza di una talpa in ufficio. Intanto, Loni assume un farmaco per ingannare il poligrafo. Più tardi, Riv (Marc Blucas) consegna un altro paio di orecchini a Maya, non sapendo dello stalker. Scopre tutto però grazie a CJ. In seguito il DNA rivela la presenza di un certo Calvin Taylor sulla scena del crimine. Più tardi, Collier scopre l’inganno di Loni e si fa raccontare tutto su Wolf. Nel frattempo, CJ associa il nome di Taylor a quello di Buck e lo incontra in segreto. Maya sfrutta l’informazione per incastrare Wolf, ma l’avvocato convince Star a denunciare Gabe e lo fa arrestare.

Quando Maya ottiene un mandato per arrestare Sevvy, scopre che è già fuggito e lo arresta ad Atlanta. Un legale locale, Angela Ashley (Skye P. Marshall) gli fornisce un alibi: ha preso un aero solo per prenderla, in quanto parte del suo team di difesa. Intanto, Wolf cerca prove per incastrare Julianne, mentre la sorella accetta la richiesta di Sevvy di pagargli la cauzione. Vuole però che la nomini socia del suo fondo fiduciario. Maya invece scopre che lo stalker ha prelevato tutti gli orecchini dal suo appartamento. Quando Wolf accusa Julianne in tribunale, Sevvy decide di affidare ad Angela l’intero caso. Quella sera, Alan (Breckin Meyer) rivela a Collier di aver scoperto tutto su Loni.

La sorella di Jessica, Lindsay (Molly C. Quinn), affronta Sevvy con una pistola, ma Buck le spara ad una mano prima che possa ucciderlo. Emerge poi un’altra possibile prova: un senzatetto viene ritrovato con una felpa di Sevvy macchiata di sangue. Intanto, Alan decide di reclutare Loni per fare lo stesso gioco di Wolf. Quest’ultimo invece viene indagato su un vecchio caso, mentre Sevvy inizia ad avere delle allucinazioni su Angela. Nel frattempo, Riv scopre che chi sta sorvegliando Maya ha sfruttato la casa di fronte alla sua. Maya invece decide di coinvolgere l’FBI per fare le analisi sulla prova contro Sevvy. CJ invece scopre che il detective North (Robbie Jones) potrebbe aver piazzato l’indizio. Quella sera, Buck viene colto di sorpresa in casa di Maya dal suo stalker.

EPISODIO 8, “REGINA DEL GIORNO” – In seguito al ritrovamento del corpo di Buck, Maya viene messa sotto protezione. Non sa però che lo stalker, Leo Foster, continua ad osservarla grazie al lavoro come ufficiale di sicurezza. Si scopre poi che il DNA sulla giacca di Sevvy corrisponde a Jessica, ma il dubbio è che North abbia posizionato le prove. Sevvy accetta di incontrare Maya per un faccia a faccia, ma continua ad affermare di non aver più picchiato Jessica grazie alla terapia.

EPISODIO 9, “PERICOLO!” – Dopo essere stata catturata da Leo, Maya riesce a liberarsi. Intanto, Sevvy decide di indagare su Jessica e un uomo che potrebbe essere connesso al suo delitto. Leo invece prende di mira Collier e i due finiscono per lottare furiosamente. Più tardi, Sevvy scopre che Jessica si allenava di nascosto al poligono di tiro.

EPISODIO 10, “MAKING A MURDERER” – Sevvy rivive le ultime ore trascorse con Jessica, dalla colazione fatta al mattino fino all’arrivo di North con la notizia della tragedia. Sepolta l’ascia di guerra, Wolf e Maya iniziano a collaborare insieme per scoprire la verità dietro il delitto di Jessica. Quattro mesi prima, Gabe riceve un diario della madre e scopre le torture di Sevvy. Informa poi Jessica e insieme organizzano un piano per fermarlo.



