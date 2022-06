The Good Doctor, anticipazioni puntata 15 giugno 2022/ Lim e Villanueva pugnalate…

The Good Doctor 5, anticipazioni puntata 15 giugno 2022: Shaun e Lea si sposano ma…

Questa sera andranno in onda su Raidue gli ultimi due episodi della serie The Good Doctor 5. Nel penultimo episodio intitolato Lo show di Lea ci saranno dei colpi di scena inattesi. Mentre la dottoressa Lim (Christina Chang) cerca di scoprire cosa si nasconda dietro al comportamento poco professionale dell’infermiera Villanueva, Shaun e Lea stanno per coronare il loro sogno d’amore, ma, poco prima del matrimonio, Lea decide di annullare tutto. La giovane sente che lo show di Sophie li ha resi poco autentici e non li rappresenta. Intanto Claire (Antonia Thomas) porta con sé dal Guatemala Lucho, un paziente affetto da molteplici patologie. Quando tutto sembra perduto Shaun avrà una delle sue illuminazioni e riuscirà a salvare la vita di Lucho. Nell’episodio successivo intitolato Figli il pubblico assisterà finalmente al matrimonio tra Shaun e Lea. Park e Morgan curano Steph, una giovane donna, paralizzata da un ictus anni prima e un’operazione per risolvere i suoi problemi ai polmoni fa perdere a Steph il limitato controllo che aveva ancora sulla mano destra. A Morgan viene l’idea di utilizzare un dispositivo collegato al cervello di Steph per consentirle di comunicare, chiedendo l’aiuto di Lea per programmarlo con la voce di Steph; l’intervento si rivela efficace. Allo stesso tempo, il padre separato di Asher, Yosel, arriva in ospedale, cercando l’aiuto di suo figlio per curare il suo cancro ai polmoni che è terminale; Shaun propone un trattamento che potrebbe dare a Yosel fino a un anno, ma per il resto gli rimangono solo giorni o settimane di vita.

Nell’ultima puntata di The Good Doctor 5 dopo che Jordan chiama Asher per la sua mancanza di empatia per suo padre, Asher convince sua madre ad onorare i desideri di Yosel di andare a casa per morire; prima che se ne vada, Asher e Yosel fanno finalmente pace. Morgan riceve un’offerta di lavoro a New York e si ritrova in conflitto, ma alla fine decide di accettarla con Park che sceglie di sostenerla dopo aver parlato con Lim. Shaun e Lea si sposano finalmente con una cerimonia organizzata da Glassman sul tetto dell’ospedale, presieduta da Andrews e alla presenza dei loro amici; Glassman e Shaun riconoscono la loro relazione padre-figlio mentre si preparano. Durante il matrimonio, Lim e Villanueva vengono pugnalate dallo stalker di Villanueva Owen, lasciando in sospeso il loro destino.

Cosa succederà nel finale di The Good Doctor 5? Colpo di scena inatteso al matrimonio tra Shaun e Lea

Il finale di The Good Doctor 5 lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Nell’ultimo episodio andrà in onda l’atteso matrimonio tra Shaun e Lea. I due però potrebbero trovarsi a dover gestire una tragedia inaspettata. Le immagini contenuto nel promo non fanno pensare nulla di buono. In molti pensano che in questo finale di stagione potrebbe essere Glassmann ad avere delle conseguenze. Il dottore finisce nei guai per un’altra volta. La sinossi dell’ultimo episodio recita: “Shaun e Lea prendono una grande decisione di vita e sono piacevolmente sorpresi dal supporto che ricevono dai loro amici in ospedale. Nel frattempo, quando i genitori del dottor Wolke si presentano con una rivelazione, Asher lotta per accettare che lui e suo padre potrebbero non capirsi mai veramente”.

Infatti nei precedenti episodi di The Good Doctor 5, l’infermiera Villanueva aveva rivelato a Lim che il suo ragazzo Owen aveva abusato di lei. La dottoressa si è allora offerta di ospitarla. I telespettatori hanno pensato però che il fidanzato colto dalla vendetta potesse bussare alla sua porta in modo da chiudere i conti con lei. Al momento delle nozze qualcosa potrebbe andare storto. Il finale aperto lascia presagire una sesta stagione della serie che difatti è stata già confermata. In arrivo due nuovi membri Brandon Larracuente e Savannah Welch.











