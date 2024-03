The Great Wall, Italia 1/ Trama del film, mostri fantastici alla Grande Muraglia, stasera 15 marzo 2024

The Great Wall, diretto da Zhang Yimou

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di venerdì 15 marzo alle ore 21,20, la messa in onda del film di genere fantastico – avventura The Great Wall. Si tratta di un film realizzato da una co-produzione tra Cina e Stati Uniti d’America nel 2016 con diverse case cinematografiche importanti ad occuparsi del progetto, tra cui Legendary Pictures, Legendary East e Atlas Entertainment. La distribuzione in Italia è stata curata dalla Universal Pictures.

Kate Middleton: come sta dopo l'operazione?/ Staff preoccupato: "Non riesce a vederla o contattarla"

La regia del film The Great Wall è di Zhang Yimou, al suo primo film in lingua inglese. Il grande regista è un punto di riferimento per essere uno dei cineasti definiti di “quinta generazione” ed è stato candidato agli Oscar tre volte per il miglior film straniero, con Hero, Ju Dou e Lanterne rosse. Il soggetto è stato tratto dalla storia scritta da Max Brooks, Edward Zwick e Marshall Herskovitz mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Tony Gilroy, Carlo Bernard e Doug Miro. Le musiche della colonna sonora sono di Ramin Djawadi, la scenografie è stata curata da John Myhre e gli effetti speciali sono frutto del lavoro di Paul Deely e Matthew Hall.

L'attimo fuggente, Italia 1/ Carpe diem! Tutti poeti con Robin Williams, in onda oggi, sabato 6 gennaio 2024

Il cast del film The Great Wall è di ottimo livello e vede protagonista Matt Damon, grande attore versatile che ha partecipato a pellicole dei più grandi registi hollywoodiani, da Scorsese a Spielberg, e noto per il suo personaggio di Jason Bourne, nella saga The Bourne. Completano il ventaglio Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau ed Eddie Peng.

La trama del film The Great Wall: un fantasy ambientato durante la costruzione della Grande Muraglia Cinese

In The Great Wall, ci troviamo nella Cina in epoca medievale. Qui arrivano due cavalieri mercenari di nome William (Matt Damon) e Pedro (Pedro Pascal) che sono alla ricerca della cosiddetta polvere nera, ossia la polvere da sparo che in Europa non è ancora arrivata. I loro intento è quella di rubarla e di poterla poi rivendere a peso d’oro a qualsiasi ricco cavaliere e signore europeo.

Isola dei famosi 2024, "Una nuova direttiva fa discutere": retroscena di Gabriele Parpiglia/ Spoiler cast

Fanno parte di un gruppo di mercenari che però viene completamente decimato dall’assalto di un incredibile animale che non avevano mai visto prima. I due però sono molto abili nell’utilizzo delle armi e riescono a difendersi e soprattutto a staccare alla bestia un arto che poi conserveranno. Si ritroveranno poi prima a fare i conti con una tribù nomade particolarmente pericolosa, dalla quale riescono a sfuggire e poi si troveranno di fronte l’invalicabile Grande Muraglia Cinese.

Vengono quindi catturati dai soldati Imperiali che, inspiegabilmente, sono posizionati in questa zona per difendere i confini. Per i due si apre una incredibile avventura a supporto delle guardie cinesi che combattono contro queste bestie…

© RIPRODUZIONE RISERVATA