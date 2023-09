The Kolors conquista il mercato UK e America/ Esce “ItaloDisco English Version”!

The Kolors lanciano Italodisco English Version, prima del debutto TV a Tim Music Awards 2023

The Kolors si preparano ad esibirsi sul palco dei Tim Music Awards 2023, nelle due serate evento di premiazioni in casa Rai, sulla scia del rilascio BOP di Italo disco English Version! Ebbene sì, dopo essersi imposta come la canzone regina dell’estate 2023, conquistando il vertice della Top of the Music, classifica targata FIMI/Gik relativa alle vendite dei singoli nell’industria musicale in Italia, la hit al sound EDM creato dalla band ex concorrente ad Amici, The Kolors, supera i confini del Belpaese. Italodisco, complice la certificazione di disco d’oro in Svizzera, viene rilasciata alla mezzanotte del 15 settembre 2023, sulle piattaforme musicali e in radio in una nuova versione che mira al successo nel mercato UK e d’oltreoceano nel vecchio continente , l’America.

Nel mezzo della metà del corrente mese di settembre 2023, Italodisco English Version viene infatti rilasciata per il gran piacere dei fan di The Kolors, in un lyrics video della canzone in lingua inglese. Su YouTube viene infatti caricata a mezzo video Italodisco The English Version, segnando così il nuovo debutto nel mercato della musica internazionale per la band italiana, ispirata al caposcuola del sound EDM made in Italy e di risonanza International: Giorgio Moroder!

Il che alimenta la grande attesa generale per l’ospitata di The Kolors a Tim Music Awards, evento che viene inaugurato all’Arena di Verona con Tim Music Awards 2023- La festa che tra gli altri artisti ospita LDA, il nuovo fenomeno POP nonché vincitore effettivo mancato di Amici 21 di Maria De Filippi.

Il rilascio del video contenente il testo interamente in lingua inglese di Italodisco English Version fa incetta di interazioni di consenso da parte del popolo nel web. In particolare i fan della band ex concorrente al talent show di Maria De Filippi, Amici, e ospite special guest a Tim Music Awards 2023 si dicono al settimo cielo per il “back to basics” di The Kolors, con il ritorno al canto in lingua inglese e in slang inglese all’americana. Così come emerge nel tripudio degli annessi commenti social.

“Festivalbar” non menzionato in “Italodisco English Version”

Nel refrain della papabile hit mondiale, la nuova versione inglese di Italodisco, l’iconica frase nella versione tricolore “Festivalbar con la cassa dritta” si traduce in un dinamico ballo a 4 con una sexy fanciulla che si aggiunge al trio The Kolors, atteso all’evento Tim Music Awards 2023 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in casa Rai : “four on the food with my Senorita”.

Di seguito i lyrics nel refrain di Italodisco English version:

I know it’s not Ibiza

Four on the floor with my Señorita

Got me looking high and low

I can’t see her

But everytime I think

I do or I think of you

I hear italodisco

