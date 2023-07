The Kolors: Italodisco é il tormentone dell’estate 2023?/ Il primo podio in classifica FIMI

Amici di Maria De Filippi, The Kolors conquistano una nuova #1 targata FIMI

The Kolors sorprendono con il nuovo singolo estivo dal titolo Italodisco, dalle vibes energiche nell’inconfondibile stile dell’elettro-music made in Italy. Italodisco, così come rende nota la classifica Top of the music targata FIMI, acronimo che sta per “Federazione dell’industria musicale italiana, conquista la posizione numero 1 tra i singoli più venduti, sbaragliando quindi la concorrenza di altre hit e/o potenziali tali, nel mercato nostrano. I dati della Top of the music sono aggiornati, per la nota metodologica delle posizioni di artisti e i rispettivi brani, al periodo di competenza compreso tra il 7 e il 13 luglio 2023. Nella prima metà del mese di luglio corrente, quindi, The Kolors infiammano le vibes focose dell’estate italiana con il suono elettro-pop di Italodisco, consacrandosi come il talento uscente del talent show Amici di Maria De Filippi di livello, ai vertici delle charts musicali.

Italodisco, tra gli altri dati importanti, inoltre vanta 15 milioni di stream totali via Spotify e oltre 6 milioni di views su YouTube, e ha conquistato anche le classifiche estere di Germania, Polonia e Svizzera, consacrandosi tra le hit più influenti tra i brani ascoltabili nella piattaforma di streaming, alla classifica Spotify Global Viral, dove si colloca in data 14 luglio 2023 alla posizione #30.

Tra gli altri importanti posizionamenti di Italodisco, poi, habemus i seguenti relativi alla settimana corrente di metà mese di luglio 2023:

#64 Shazam Global

#1 iTunes Italia

#4 Spotify Viral Italia

#4 YouTube Italia

#4 Spotify TOP 50 Italia

#6 Spotify Viral Germania

#8 Spotify Viral Polonia

#9 Spotify Viral Svizzera

The Kolors al settimo cielo, per il successo di Italodisco

Da ben 8 settimane il brano è alla prima posizione di Shazam tra i più ricercati. Il pezzo che segna il ritorno alla musica per l’estate di The Kolors svetta anche su Tiktok, dove il suono registra attualmente oltre 117mila video. E non si fa attendere la pronta reaction a caldo dei The Kolors rispetto al nuovo traguardo raggiunto:

«Non ci aspettavamo questo successo, siamo felici e increduli di tornare primi nella classifica FIMI con ITALODISCO. Questo brano non è stato un brano costruito per essere un tormentone estivo, ma quando mia figlia ha iniziato a canticchiarla il giorno dopo averla sentita mi sono commosso e ho capito che eravamo sulla strada giusta”,fanno sapere tra una dichiarazione e l’altra della nuova numero uno appena raggiunta.

La canzone, rilasciata in versione singolo dalla band ex Amici lo scorso 5 maggio, dà il via al nuovo progetto musicale dei The Kolors, sotto la direzione della Major discografica, Warner Music Italy. ITALODISCO é scritto dal leader The Kolors Stash Fiordispino e Davide Petrella nel testo, e prodotto nella musica da un melting post di producer, Stash, Starchild e Zef. La canzone a tutti gli effetti può dirsi un tributo musicale al genere rappresentativo ’80s e per cui The Kolors attingono a piene mani, dai caposcuola di quegli anni, tra Giorgio Moroder e Righeira. “Festival al bar con la cassa dritta”, sono le immagini musicali più rappresentative dei The Kolors (la band potrebbe presto segnare un duetto con LDA…), in Italodisco.

