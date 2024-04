The Lost City, Italia 1/ Trama e cast della commedia con Sandra Bullock e Channing Tatum, oggi 21 aprile 2024

The Lost City, il cast e la regia del film d’avventura

Su Italia 1, nella prima serata di domenica 21 aprile 2024, arriva il film The Lost City, in onda a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film statunitense del 2022, diretto da Aaron e Adam Nee. I due fratelli si sono occupati anche delle regie di Band of Robbers e You Can Never Really Know Someone. Il soggetto è stato scritto da Seth Gordon, che ha curato la regia di film come Come ammazzare il capo… e vivere felici e Baywatch. La sceneggiatura di The Lost City è stata curata da Aaron e Adam Nee, Oren Uziel e Dana Fox. Della produzione se ne sono occupate le agenzie Paramount Pictures, Fortis Films, 3dot productions ed Exhibit A, con fotografia di Jonathan Sela, montaggio di Craig Alpert e musiche di Pinar Toprak.

The Lost City ha un cast ricco di star di primo livello: la protagonista principale è l’interprete americana Sandra Bullock, vincitrice nel 2010 dell’Oscar come miglior attrice per The Blind Side e capace di sfiorarne un altro quattro anni dopo per il film Gravity. Con lei recita l’eclettico Channing Tatum, attore visto in Stop-Loss, 22 Jump Street e Foxcatcher – Una storia americana e Step Up. Fra gli attori compare anche Daniel Radcliffe, diventato famoso in tutto il mondo grazie al personaggio di Harry Potter nell’omonima saga fantasy, nata dalla penna di J. K. Rowling. Nel cast sono presenti anche Brad Pitt, Da’Vine (attrice premio Oscar per The Holdovers – Lezioni di vita) Joy Randolph, Oscar Nuñez, Patti Harrison e Bowen Yang.

La trama di The Lost City, una scrittrice di romanzi rosa si ritrova su una misteriosa isola nell’oceano

Protagonista di The Lost City è Loretta Sage (Sandra Bullock), una donna di mezza età che lavora come autrice. Loretta non è una persona che ama molto la compagnia altrui, ma piuttosto una donna riflessiva e solitaria. Si diletta nella scrittura di romanzi romantici e avventurosi e il protagonista dei suoi scritti è un eroe di nome Dash McMahon, il cui ruolo nella copertina dei libri viene affidato al modello Alan Caprinson (Channing Tatum). L’editrice del libro insiste che Loretta parta per un tour di promozione insieme proprio ad Alan. I due partono e lei annuncia che sarà il suo ultimo libro. La situazione si complica quando Loretta viene rapita da un eccentrico personaggio, molto ricco. Si scopre che la donna ha scritto i suoi libri incentrandoli su personaggi realmente esistiti e che nei suoi racconti c’è la mappa per trovare una città perduta, situata su un’isola remota dell’Oceano Atlantico. Il ricco miliardario che l’ha rapita è convinto che in questa città perduta si possa ritrovare la tomba di Taha, nella quale è custodito un enorme tesoro. A tutto ciò, bisogna aggiungere che il modello famoso è segretamente innamorato di Loretta e assiste al suo rapimento senza riuscire a sventarlo. Non si dà pace per l’accaduto e si mette sulle sue tracce, ingaggiando il detective Jack Trainer. Insieme a lui, cerca di salvare la sua amata. Alan riesce a capire dove la donna si trova grazie alle coordinate del suo smartwatch. Inizierà un’avventura non priva di colpi di scena, per ritrovare la scrittrice.











