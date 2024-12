The Misfits, film in seconda serata su Rai 2

Giovedì 5 dicembre, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 23:10, il film d’azione del 2021 dal titolo The Misfits.

La pellicola è diretta dal regista Renny Harlin, noto per aver curato le riprese di progetti cinematografici come 58 minuti per morire – Die Harder e L’esorcista – La genesi.

Gustavo Rodriguez gravemente ustionato: papà di Belen in ospedale in codice rosso/ Cos'è successo e come sta

Il protagonista è interpretato dall’attore di origini irlandesi Pierce Brosnan, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio dell’agente segreto James Bond in ben 4 film.

Al suo fianco l’attrice britannica Hermione Corfield, che aveva lavorato con Vin Diesel in xXx – Il ritorno di Xander Cage, e l’attrice di origini coreane Jamie Chung, volto di numerose serie tv, come Greek – La confraternita, Samurai Girl e C’era una volta. Nel cast anche: Pirat Nitipaisalkul, Tim Roth e Nick Cannon.

Patagarri X Factor 2024, pubblico grida alla vittoria/ Trionfo annunciato?

La trama del film The Misfits: un ladro gentiluomo

The Misfits racconta le avventure dell’abile e affascinante ladro di fama internazionale Richard Pace. L’uomo riesce a fuggire per l’ennesima volta da uno degli istituti di detenzione più sicuri della nazione e viene avvicinato da una banda di “ladri gentiluomini” conosciuti con il nome di Misfits.

Il gruppo è composto da 5 persone: il Principe, Violet, Ringo, Wich e la giovane Hope, che in realtà è sua figlia. Nonostante in un primo momento il protagonista non sia sicuro di volersi unire alla banda, alla fine decide di collaborare con loro per mettere a segno un colpo davvero ambizioso: rubare un’importante quantità d’oro dalle mani di un violento gruppo terroristico.

Lorenzo Spolverato lascia Shaila al GF: "Per me finisce qui!"/ Lite furiosa per un ballo: cos'è successo

Pace è pronto a tutto per portare a termine questo colpo, non solo per l’amore per il denaro, ma sopratutto perché è deciso a vendicarsi dell’uomo che possiede i lingotti: il facoltoso e temibile Schultz, l’unico responsabile del suo arresto.