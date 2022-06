The Offspring: Concerto Milano, 21 giugno 2022 a Carroponte/ Scaletta, orari e info

The Offspring, concerto Milano 21 giugno 2022: scaletta, orari e info

Stasera si terrà a Milano al Carroponte di Sesto San Giovanni il concerto dei The Offspring. La data è sold out e non sono più disponibili i biglietti. Prima della band ci saranno gli Anti-Flag, i Lagwagon e i Punkreas. Il concerto dei The Offspring inizierà alle 22.30. I The Offspring si esibiranno nei brani più famosi del loro repertorio mixandoli con gli ultimi successi. Qui di seguito la scaletta del concerto: Staring at the Sun, Come Out and Play, Want You Bad, The Opioid Diaries,Behind Your Walls, Hammerhead, Bad Habit, Gotta Get Away, Why Don’t You Get a Job?, (Can’t Get My) Head Around You, Pretty Fly (For a White Guy), The Kids Aren’t Alright, You’re Gonna Go Far, Kid e Self Esteem. Dopo circa dieci anni di assenza i The Offspring tornano a esibirsi in Italia sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni a nord di Milano in occasione del lancio del nuovo album Let The Bad Times Roll.

La prima tappa italiana del tour europeo sarà martedì 21 giugno 2022 al Carroponte. Il giorno seguente, mercoledì 22 giugno 2022, il gruppo si sposterà a Padova per il Sherwood Festival 2022. Per maggiori informazioni clicca qua. I cancelli aprono alle 18:00 e l’evento dovrebbe durare dalle 19:00 alle 23:45. Un grande ritorno per Dexter Holland e compagni, che avranno modo d’incendiare, con la loro energia straordinaria, due importanti location nel nostro Paese: il Carroponte di Sesto San Giovanni e lo Sherwood Festival, in quel di Padova, rispettivamente il 21 e il 22 giugno.

The Offspring e l’ultimo album Let the Bad Times Roll: “Era tutto pronto ma…”

Lo scorso anno i The Offspring hanno pubblicato il loro ultimo album Let the Bad Times Roll. Il gruppo aveva deciso di rinviare l’uscita dell’album a dopo la pandemia e in un’intervista a Rolling Stone avevano dichiarato: “La pandemia ci ha davvero messo a terra in un primo momento… era tutto pronto, avevamo progetti per un’annata meravigliosa in giro a suonare e tutto è sfumato in pochi giorni. Ma, col senno di poi, devo dire che è stato un bene, in un certo senso, avere la possibilità di fermarci e riascoltare un’ultima volta l’album, rendendoci conto che potevamo fare ancora qualcosa. E infatti è ancora migliorato, con un po’ di lavoro in più”.

I problemi con la vecchia etichetta, la Columbia Records, l’addio dello storico bassista Greg K. e la pandemia hanno messo in difficoltà la band di Dexter Holland, che però non ha voluto tirarsi indietro e ha deciso comunque di far uscire il disco. I The Offspring hanno pubblicato il divertentissimo video del nuovo singolo estratto dall’album Let The Bad Times Roll, We Never Have Sex Anymore. La band di Dexter Holland e Noodles ha deciso di affidare il ruolo del protagonista del video ad uno scimpanzé per esprimere le lamentele e le frustrazioni di un “uomo qualunque”. Un video che ha suscitato molta ilarità nei fan del gruppo per l’originalità.











