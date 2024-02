The Rookie 5/ Anticipazioni 2 febbraio 2024: Nolan salva Randy, Aaron lotta tra la vita e la morte

The Rookie 5, anticipazioni puntata 2 febbraio 2024: Nolan e Harper devono salvare Randy

Dalle anticipazioni sulla puntata del 2 febbraio 2024 di The Rookie 5 si scopre che la serie poliziesca di Rai 2 si avvicinerà al gran finale con tanti colpi di scena e soprattutto sarà composta da ben tre episodi. Il primo episodio di puntata ha per titolo Dinamiche sospette e vede al centro della trama Tim. Al ragazzo arriverà una particolare richiesta d’aiuto da parte della sua ex moglie Isabel: è molto preoccupata per Dara, la giovane figlia un trafficante che proprio Isabel ha fatto arrestare molti anni prima di nome Frank Teska. Quest’ultimo sta per uscire di prigione e potrebbe essere un pericolo per la figlia.

Giacomo Giorgio: “Se torno in Mare Fuori 4? Nelle ultime puntate…”/ “Ho sempre sognato di fare cinema”

Nel frattempo dagli spoiler sulla trama del 2 febbraio 2024 di The Rooky 5 si scopre che Nolan e Harper dovranno salvare Randy che si è nuovamente messo in pericolo rimanendo coinvolto in un caso di omicidio. Si passa poi al secondo episodio di puntata dal titolo Copertura rischiosa. L’episodio vedrà Lucy sulle tracce di Frank Teska e Aaron che darà una mano ai colleghi prendendo il posto di Lopez che è in maternità. Nel mentre Nolan e Celina invece cercheranno di dare un’identità a una vittima di cui è stato trovato prima il busto e poi una gamba.

Giacomo Giorgio, chi è l’attore di 'Mare Fuori'/ Il successo della serie: "Ciro, un personaggio che ho amato"

Anticipazioni The Rookie 5, ultima puntata del 2 febbraio 2024: Aaron lotta tra la vita e la morte

Le anticipazioni sulla trama della puntata del 2 febbraio 2024 di The Rookie 5 svelano che si continua poi con il terzo ed ultimo episodio dal titolo Sotto assedio. Alcuni individui mascherati entreranno in Commissariato ed inizieranno a sparare all’impazzata. Nella sparatoria rimarrà gravemente ferito Aaron mentre Celina verrà ferita. E prima di andarsene gli assalitori rivelano un indovinello alla donna, invitandola a ricordarlo bene ma senza spiegarle i motivi.

E mentre Aaron lotterà tra la vita e la morte, Nolan e gli altri agenti cercheranno di capire e risolvere l’indovinello. A poco a poco inizieranno a capire che l’enigma risale a una rappresentazione teatrale di un poema che parla di vendetta. Chi c’è dietro tutto questo? Un personaggio misterioso tiene le fila di questa operazione con l’intento di distrarre la polizia dal suo vero obiettivo. L’appuntamento con l’ultima puntata di stagione di The Rookie 5 è per questa sera, venerdì 2 febbraio 2024, su Rai 2. E nel frattempo sembra sempre più certo che ci sarà una sesta stagione anche se ancora manca l’annuncio ufficiale

Beatrice Vendramin chi è, la presunta ex fidanzata di Giacomo Giorgio/ "Mi è stato vicino sul set ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA