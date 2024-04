THE TRANSPORTER, ITALIA 1/ Curiosità e cast del film in streaming su Mediaset Infinity (15 aprile 2024)

The Transporter, le curiosità del film in diretta streamimg su Mediaset Infinity

Andiamo a scoprire le curiosità del film d’azione The Transporter, in onda oggi su Italia 1 e in diretta streaming video su Mediaset Infinity e su Disney+, in abbonamento.. The Transporter è un progetto prodotto e sceneggiato dal celebre regista francese Luc Besson, film maker di numerosi lungometraggi cult come Nikita (1990) e Léon (1994). Il film è stato realizzato con un budget iniziale di 21 milioni di dollari, incassando poco più di 25 milioni di dollari negli Stati Uniti e ottenendo buoni riscontri da parte di pubblico e critica. Il vero successo del film sono stati però i risultati ottenuti nella vendita dei DVD, i guadagni ottenuti infatti diedero il via libera alla produzione del sequel di questo primo capitolo. In totale sono stati realizzati tre sequel: Transporter: Extreme (2005), Transporter 3 (2008) e The Transporter Legacy (2015). Nel 2012 è stata inoltre prodotta una serie televisiva dal titolo Transporter: The Series. Come sottolinea il portale Bloopers, durante la visione del film è possibile notare diverse incongruenze: ad esempio quando il protagonista scopre Lai imprigionata nella borsa, fa un buco nel nastro adesivo che le copre la bocca ma nelle riprese successive il nastro è intatto. Inoltre, durante un’altra scena, Statham fora la ruota della sua automobile e la sostituisce con una ruota di scorta che però ha un cerchione diverso dalle altre, mentre nelle scene successive il cerchione appare simile a quello delle altre ruote.

The Transporter, Corey Yuen in onda su Italia 1

Lunedì 15 aprile, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’azione del 2002 dal titolo The Transporter. La pellicola è diretta dal regista e produttore cinematografico cinese Corey Yuen, che collaborerà nel 2005 con Louis Leterrier anche alla regia del secondo capitolo della saga intitolato Transporter: Extreme. Le musiche hanno invece la firma del musicista e compositore statunitense Stanley Clarke, uno fra i bassisti elettrici più influenti del genere jazz-rock e vincitore di ben 5 Grammy Awards.

Il protagonista del film The Transporter è interpretato dall’attore e artista marziale Jason Statham, diventato famoso grazie alla sua partecipazione a numerosi lungometraggi d’azione, tra cui la trilogia di Transporter e la saga di Fast & Furious. Al suo fianco l’attrice e modella taiwanese Shu Qi, nota al pubblico per la sua interpretazione in Chinese Zodiac di Jackie Chan, e l’attore statunitense Matt Schulze, celebre per il personaggio di Vince in Fast and Furious e Fast & Furious 5.

La trama del film The Transporter: un corriere molto particolare

The Transporter racconta la storia di Frank Martin (Jason Statham), un ex soldato delle Forze Speciali che da tempo si è lasciato alle spalle la sua vecchia vita e trascorre le sue giornate tranquillamente in una cittadina sulle coste della Francia.

Quella che appare una vita tranquilla in realtà è solo una copertura, infatti l’uomo lavora come mercenario trasportando su commissione qualunque tipo di carico top secret, a bordo della sua automobile modificata.

In questa sua nuova professione Frank rispetta poche ma ferree regole: portare sempre a termine il lavoro, non fare mai domande al committente (incluso sapere l’identità di quest’ultimo) e mai scoprire cosa contiene il carico.

Un giorno gli viene commissionata una nuova consegna da un nuovo cliente proveniente dagli Stati Uniti e che si fa chiamare con un nome in codice, Wall Street (Matt Schulze).

Durante una pausa nel suo viaggio, Frank si rende conto che ciò che è contenuto nel pacco si sta muovendo: è così che scopre che ciò che sta trasportando è una bellissima donna che è stata imprigionata.

Frank decide così di aiutare questa donna di nome Lai (Shu Qi) e, con l’aiuto dell’ispettore Tarconi (François Berléand), è pronto a fermare il traffico illegale di cinesi sul territorio della Francia.











