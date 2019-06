The Voice of Italy 2019, finale/ Vincitore, diretta e ospiti: da Lizzo ad Arisa

FINALE THE VOICE OF ITALY 2019

The Voice of Itay 2019 è giunto al termine. Martedì 4 giugno, in prima serata su Raidue, Simona Ventura conduce la finalissima della sesta edizione del talent show. A contendersi la vittoria saranno Miriam Di Criscio (in arte Miriam Ayaba), Dominique Chillé Diouf (in arte Diablo), Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri. I quattro finalisti sono stati scelti durante la fase dei “Knock Out”. La puntata è stata seguita da 1.385.000 spettatori pari al 7.5% di share registrando un forte share soprattutto tra i giovanissimi, in particolare nella fascia tra tra i 25 e i 54 anni con il 9.5% di share. Sui social “The Voice of Italy”è stato il programma più commentato della prima serata. La finalissima, dunque, si candida a vincere la serata. C’è molta curiosità, infatti, per scoprire chi sarà la voce vincitrice e se i pronostici delle settimane saranno confermati.

THE VOICE OF ITALY 2019: CHI SONO I FINALISTI?

A contendersi la vittoria e il contratto discografico con Universal Music Italia saranno i quattro cantanti che, dalle Blind Audition fino alla fase dei “Knock Out” hanno conquistato la fiducia dei giudici, ma chi sono i fantastici, quattro finalisti di The voice of Italy 2019? A rappresentare il Team Morgan sarà Dominique Chillé Diouf in arte Diablo, 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato. La 22enne Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, 22 anni è la finalista del Team Elettra Lamborghini. Per il Team Gigi D’Alessio, invece, ci sarà la super favorita Carmen Pierri che, pur avendo solo 16 anni, è considerata in pole per la vittoria. Infine, il finalista del Team Guè Pequeno sarà la 21enne Brenda Carolina Lawrence.

GLI OSPITI DI THE VOICE

Sarà una finale di grandi emozioni e di grande musica quella di The Voice of Italy 2019. I quattro finalisti, durante le esibizioni, saranno accompagnati da musica dal vivo e da un corpo di ballo che renderà più affascinanti le varie performances. Nel corso della serata, i concorrenti si sfideranno su singole sfide o duettando con i coach e gli ospiti. Saranno sei gli ospiti della finalissima. Sul palco di The Voice of Italy 2019 saliranno: la regina della black music Lizzo, Arisa, Holly Johnson, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy. A decretare le eliminazioni fino all’elezione del vincitore sarà il pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto telefonico e sui social.

IL VINCITORE DI THE VOICE 2019 SUL PALCO DEI WIND MUSIC AWARDS 2019

Oltre a portare a casa un contratto discografico con la Universal Music, il vincitore di The voice of Italy 2019 avrà la possibilità di esibirsi davanti ad un grande pubblico sul palco dei Wind Music Awards 2019, trasmessi il 5 e il 6 giugno su Raiuno. Gigi D’Alessio aveva chiesto che il vincitore potesse partecipare al Festival di Sanremo. In conferenza stampa, il cantautore napoletano ha dichiarato: “Se finisce quest’edizione e non si fa un lavoro… The Voice apre la strada, ma poi va fatta. Noi diamo la canna e la lenza per pescare, ma il pesce lo devono prendere loro”. Anche la finalissima del talent show di Raidue potrà essere seguita in diretta radiofonica con Stefano De Martino e Andrea Delogu che commenteranno la serata insieme al pubblico che esprimerà le proprie impressioni attraverso l’hashtag #TVOI.



