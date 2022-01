The Voice Senior 2021 pagelle 6a puntata/ I team: Clementino, Bertè, D’Alessio, Berti

La sesta puntata di The Voice Senior 2021 è giunta al termine. Dopo le ultime Blind Auditions, attraverso le quali i giudici hanno concluso le loro squadre, riempiendo i posti vacanti, si è passati alla fase più dolorosa e difficile del programma: quella delle eliminazioni. Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti, hanno dovuto dare un taglio alle rispettive squadre, scegliendo solamente 6 cantanti sui 15: i prescelti parteciperanno alla semifinale di venerdì prossimo.

The Voice Senior 2021: i team di Loredana Bertè e Clementino

La prima a scegliere è stata Loredana Bertè. La sua squadra, per le fasi finali del programma, sarà composta da: Walter Stervini, Donata Brischetto, Carlo Andreoli, Michele Longo, Lanfranco Carnacina, Lina Savonà. La cantante, arrivata alla sesta puntata con un solo posto libero, sceglie di chiudere il gruppo con Lanfranco, che conquista tutti ma sceglie proprio lei. “Sei perfetto per me”, dice Loredana, e il concorrente ribadisce: “Tu hai combattuto per dire che ci sei. Anche io ci sono e per questo scelgo te”. Non è attivissima nel corso della puntata, complice anche il gruppo già definito, ma in pagella non può che meritare un bel 6.5.

Scelte difficili anche per Clementino, che in semifinale sceglie di portare: Arthur Miles, Luciano Genovesi, Marcella Di Pasquale, Vittorio Bonetti, Russell, Pino Pugelli. Tra i nuovi entrati nel suo gruppo nella sesta puntata, il rapper porta alla fase finale un vero e proprio divo del rock, Pino. Come di consueto, il cantante napoletano è la vera star della puntata. Improvvisa scenette, scherza di continuo e punzecchia Gigi D’Alessio, canta, coinvolgendo anche gli altri giudici, e intrattiene il pubblico e non solo. È lui la vera rivelazione di questa edizione di The Voice: un 8.5 meritato in pagella.

The Voice Senior 2021: i team di Orietta Berti e Gigi D’Alessio

La terza giudice a scegliere la squadra è Orietta Berti. Con lei, in semifinale, ci saranno: Franco Tortora, Rosa Giannoccaro, Roberto Barocelli, Maria Gatti Pupa, Silvio Aloisio, Cosetta Gigli. Arrivata alla sesta puntata con due posti vuoti, la cantante sceglie (e si fa scegliere) Remo e Romeo. Proprio con quest’ultimo è protagonista di uno show molto simpatico ed emozionante. Il concorrente sfodera una prestazione da applausi sulle note di una canzone di Albano ma poi rivela poi di essersi innamorato, appena arrivato in Italia, con una canzone di Orietta Berti. I due, allora, duettano sul palco. Orietta, più attiva che in altre puntate, merita un 7 in classifica.

A concludere le dolorose scelte è Gigi D’Alessio. Per lui la squadra dei sei è formata da: Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Lalo Sibello, Claudia Arvati, Annibale Giannarelli, Fabrizio Pausini, Carmen Marchese. Nella sua squadra, nel corso della Blind Audition, il cantante napoletano porta Luisa e Liliana, ma nessuna delle due viene poi scelta tra i 6. Come capita spesso, Gigi dà vita a vari siparietti simpatici con Clementino ed è uno dei più attivi in studio: per lui 8 in pagella.



