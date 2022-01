The Voice Senior 2021, pagelle finale/ Annibale commovente, che rock di Claudia!

Successo straordinario per The Voice Senior 2021, talent show condotto da Antonella Clerici che ha dato modo ai talent over 60 di esprimere tutto il loro potenziale. Il programma, con la puntata finale, ha attirato l’attenzione di 3.882.000 spettatori, con uno share dello 19.5%. Un numero importantissimo per il talent di Rai 1, che è stato particolarmente apprezzato nella sua versione ‘senior’. A trionfare, sul palco di Rai 1 premiato proprio dal direttore del primo canale televisivo del servizio pubblico, è stato Annibale Giannarelli. Le pagelle non possono che promuoverlo a pieni voti.

Il cantante italo-australiano, che in tenera età si è trasferito dall’altra parte del mondo con i genitori e che ha sempre fatto musica nel corso della sua vita, ha emozionato davvero tutti con la sua musica. Sul palco con “My Way” di Frank Sinatra e poi con “Lo chiamavano Trinità”, colonna sonora del film a cui lui stesso ha dato la voce, il cantante si è aggiudicato i favori del pubblico, facendo commuovere tutti sia con la sua musica e con la sua voce, sia con la sua reazione post vittoria. Un pianto liberatorio per il cantante, che ha abbracciato il suo coach Gigi D’Alessio in lacrime. Per lui un meritatissimo 10 in pagella: primo della classe indiscusso.

In finale con Annibale Giannarelli, nell’ultima puntata di The Voice Senior 2021, anche Marcella Di Pasquale, Walter Sterbini e Claudia Arvati. Proprio quest’ultima, appartenente sempre al team di Gigi D’Alessio, ha impressionato tutti per potenza acustica, voce fuori dal comune, perfezione stilistica e capacità canore. Un vero e proprio uragano, per un’artista che ha passato tutta la sua carriera ‘dietro le quinte’, facendo da corista. Finalmente anche lei è riuscita a riscattarsi, prendendo ciò che meritava. Il secondo posto non la fermerà assolutamente, anzi, sarà probabilmente un trampolino di lancio per far grandi cose. Per lei un 9.5.

Gli altri due finalisti, Walter Sterbini e Marcella Di Pasquale, hanno portato sul palco talento, simpatia e storie particolarmente belle. Entrambi meritano un 8 pieno in pagella per quanto hanno fatto vedere non soltanto in finale, ma nell’intero percorso. Promosso con un 8 anche Russell, che non è entrato tra i 4 finalisti ma è riuscito a far impazzire giudici e pubblico. Con la sua voce, i suoi balletti, il suo modo di tenere il palco, il cantante ha fatto davvero innamorare tutti quanti. Stesso voto anche per Lanfranco, che ha emozionato tutti con la potenza della sua voce.

Passiamo ai giudici. Ognuno di loro è riuscito a dare il meglio di sé nella preparazione dei concorrenti ma anche nell’intrattenimento del pubblico nel corso dello show. Gigi D’Alessio merita un 9 per aver portato nella finalissima due cantanti su quattro: eccellente il lavoro svolto. Molto bene anche Clementino: per lui non una vittoria in finale ma certamente nello show non ha rivali. Impossibile non dargli almeno un 8.5 in pagella. 8 per le signore, Loredana Bertè e Orietta Berti: chi con graffio, chi con delicatezza, entrambe sono riuscite a lasciare un segno indelebile nella mente e nel cuore dei concorrenti e dei telespettatori.

