The Voice Senior 2022, replica 6a puntata/ Concorrenti: Lanfranco Carnacina…

The Voice Senior 2021 torna in onda questa sera con una nuova replica

Le repliche di The voice Senior 2021 continuano a fare compagnia al pubblico di Raiuno. Il talent show condotto da Antonella Clerici, in due edizioni, ha convinto tutti e anche le repliche stanno regalando buoni ascolti alla Rai. Merito della conduttrice, dei giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti, ma soprattutto dei concorrenti che, non solo si mettono in gioco sul palco, ma raccontano pezzi emozionanti della loro vita.

Oggi, sabato 13 agosto, in prima serata, subito dopo la nuova puntata di Techetechetò, dunque, Raiuno trasmetterà la replica della sesta puntata di The Voice Senior 2021. Si tratta dell’ultimo appuntamento delle Blind auditions al termine delle quali i giudici sceglieranno i concorrenti da portare in semifinale.

I concorrenti della replica di The Voice Senior 2021

Chi sono i concorrenti della sesta puntata di The Voice Senior 2021. La puntata si apre con Liza Lipari che canta il brano “Accidenti a te” di Fiordaliso. Spazio, poi, a Remo Tedesco che si esibisce sulle note di Yes I Know my way di Pino Daniele convincendo Orietta Berti e Clementino. Segue Massimo Rastrelli che canta Arrogante di Irama, Sul palco, poi, arriva Lanfranco Carnacina che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1985 e nel 1986. Sul palco di The Voice Senior 2022 si presenta con il brano Knocking on heaven’s door di Bob Dylan convincendo Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

E ancora Rommy che propone il brano E’ la mia vita di Al Bano, Vanna D’Ambrosio che si esibisce sulle note di Nessun dolore di Lucio Battisti, Luisa Malafarina che canta La notte di Arisa, Pino Puggelli che si esibisce sulle note di Smoke on the water dei Deep Purple. Infine, sul palco arrivano Rodolfo Banchelli che canta La mia Banda suona il rock di Ivano Fossati, Mimmo Santi con Tutto il resto è noia di Franco Califano e Liliana Tambornini che canta The boots are made for walkin’.

Come vedere in streaming The voice Senior 2021

Le repliche di The Voice Senior 2021, come tutti i programmi Rai, può essere seguito in diretta televisiva sintonizzandosi su Raiuno subito dopo la puntata di Techetechetè e in diretta streaming collegandosi sul sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi e che permette di recuperare anche le repliche delle precedenti puntate.

