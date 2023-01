The Voice Senior 2023, pagelle 2a puntata/ Mario come Sinatra! My Way a 83 anni

The voice senior 2023, voti e pagelle della seconda puntata: Mario come Frank Sinatra

Ed eccoci con le pagelle di The Voice Senior 2023 per quanto riguarda le audizioni della seconda puntata. Andiamo in ordine di esibizione e non necessariamente di voto per ripercorrere quanto abbiamo visto ieri sera nel prime time di Raiuno. La signora Rosalba rompe il ghiaccio con grande personalità e il fatto che la Bertè abbia scommesso su di lei la dice lunga sulle sue qualità. Voto 7. Paolo, il secondo concorrente, fa persino meglio, questo perché ad una buona voce abbina anche il feeling con gli strumenti musicali: 7,5.

La gradevole sorpresa di Marcella Bella, viene spazzata via dalla potenza inebriante dell’83enne Mario che regala una My Way di Frank Sinatra da mille ed una notte. Voto 9, per non esagerare. Se con Mario si vola alto, con Don Bruno si scende a bassissima quota. Salviamo solo la simpatia o per così meglio dire l’esuberanza. Troppo poco per The Voice Senior 2023: voto 4.

Alex al top nelle pagelle di The voice senior 2023

Un’altra Rosalba finisce nelle grazie di Loredana Bertè, che rimane intrigata dalla sua voce. Le qualità ci sono tutte, anche se manca l’effetto wow. Voto 7. Sebastiano Procida si esibisce sulle note di Stayin’ Alive e alla fine opta per coach Clementino. La performance, onestamente, non è stata indimenticabile. Voto 5. Sulla stessa onda la Sannino, un’insegnante di Castellammare di Stabia che conquista Gigi D’Alessio ma non la sufficienza nelle nostre pagelle: 5. Il rocker Alex, che entra nel team di Clementino, è un colpo molto interessante per il coach.

Al di là dei gusti musicali, si è accaparrato un personaggio di grande personalità e con caratteristiche ben precise. Può fare bene e sorprendere. Voto 8. Scendiamo, invece, con Franco Angone, concorrente alessandrino che nonostante l’impegno non lascia il segno. Voto 5.

The voice senior 2023, pagelle 2a puntata: il ritorno di Peppe Quintale

Maria Teresa Reale mostra tutta la sua voglia di rivalsa con Locked out of heaven di Bruno Mars, ma anche la sua non è una di quelle performance indimenticabili. Conquista l’accesso nel team di Clementino, al contrario della concorrente successiva, Farida, che rimane a bocca asciutta perché nessuno si gira. Errore grave, almeno in questo secondo caso. Voto 6 a Maria Teresa Reale, 7 a Farida. In chiusura c’è spazio per il ritorno in tv di Peppe Quintale. L’ex iena racconta la sua passione per il canto e per la musica, sicuramente una bella storia, forse più della gradevole esibizione con Alta Marea. Voto 6,5.

