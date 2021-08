The Voice Senior, replica/ Vincitore Erminio Sinni e quel duetto con Gianna Nannini

Anticipazioni The Voice senior della finale in replica

Sabato 7 agosto, in prima serata, Raiuno trasmette la replica della finalissima di The Voice Senior. Il talent show condotto da Antonella Clerici e che tornerà in onda con una nuova edizione nella prossima stagione televisiva, ha fatto compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. Pur essendo repliche, le puntate di The Voice Senior hanno conquistato il pubblico che, questa sera, potrà rivivere le emozioni più belle della finalissima. I protagonisti della finale sono: Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino (team Loredana Berté), Elena Ferretti e Marco Guerzoni (team Gigi D’Alessio). E ancora Roberto Tomasi e Alan Farrington (team Clementino); Tony Reale e Rita Mammolotti (team Carrisi). L’ospite d’onore della serata, invece, è Gianna Nannini che canta con tutti i concorrenti una delle sue canzoni più belle come “Sei nell’anima”.

The Voice senior: i momenti principali della finale, ecco il vincitore

La gara è aperta dal team Carrisi con Tony Reale e Rita Mammolotti che cantano assieme ad Al Bano e Jasmine Nel blu dipinto di blu. Tocca, poi, alla squadra di Loredana Bertè che canta con Giovanna Sorrentino ed Erminio Sinni il brano Ragazzo mio di Luigi Tenco. Clementino canta con Roberto Tomasi e Alan Farrington Svalutation di Adriano Celentano mentre Gigi D’Alessio, con Elena Ferretti e Marco Guerzoni canta Caruso di Lucio Dalla. Nella seconda manche, invece, i concorrenti si esibiscono da soli. Al termine della seconda manche e dopo aver mandato in onda una clip riassuntiva del percorso fatto dai concorrenti, Antonella Clerici svela i tre concorrenti che conquistano il podio. Si tratta di Erminio Sinni (Berté), Marco Guerzoni (D’Alessio) ed Elena Ferretti (D’Alessio). Viene così riaperto il televoto al termine del quale trionfa Erminio Sinni.

