The Who, concerto Visarno Arena di Firenze 17 giugno 2023/ La scaletta: da Overture a Baba O’Riley

The Who in concerto alla Visarno Arena di Firenze: tutte le informazioni

Il contesto internazionale pullula di artisti che hanno fatto la storia dei rispettivi generi; parlando di rock, è indubbio che i The Who siano tra i pionieri con il loro stile unico e inimitabile. La band inglese sarà questa sera in Italia per uno strepitoso concerto a Firenze alla Visarno Arena a partire dalle ore 21.30. Il loro contributo fa parte del progetto Firenze Rocks 2023 che accompagnerà gli appassionati ancora per altre date e artisti.

L’appuntamento con i The Who a Firenze presso la Visarno Arena rappresenta l’unica tappa italiana della band britannica per il loro tour mondiale 2023. Per l’occasione del Firenze Rocks 2023 il gruppo si esibirà in collaborazione con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino; uno spettacolo senza dubbio unico ed imperdibile. I The Who proporranno tutti i brani più iconici che hanno sfornato nel corso della loro fortunata carriera, con annessi anche gli ultimi singoli rilasciati.

The Who, unica tappa italiana alla Visarno Arena di Firenze: chi apre il concerto e biglietti

Il concerto dei The Who di questa sera, 17 giugno, alla Visarno Arena di Firenze è previsto intorno alle ore 21.30, ma lo spettacolo sarà anticipato da diversi artisti in apertura. In linea con l’evento del Firenze Rocks 2023, già nel pomeriggio per gli appassionati ci sarà un assaggio delle sonorità che la band britannica porterà sul palco in serata. Da Le Distanze ai Piqued Jacks, seguiti da Lucio Corso e Tom Morello.

Per quanto concerne i biglietti ancora disponibili per l’evento che vedrà i The Who salire sul palco della Visarno Arena di Firenze risulta tutto sold-out. La vendita è partita circa due mesi fa ma in pochi giorni i ticket sono letteralmente andati a ruba. Essendo l’unica data italiana di Pete Townshend e Roger Daltrey, era prevedibile che in poco tempo la disponibilità si sarebbe esaurita. Per raggiungere la struttura del concerto è invece possibile sfruttare la mobilità pubblica oppure privata con l’ausilio di bus-navette che garantiscono la tratta sia per l’andata che per il ritorno.

The Who, la scaletta del concerto di questa sera alla Visarno Arena di Firenze

Per il concerto di questa sera dei The Who – in collaborazione con L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – alla Visarno Arena di Firenze la scaletta sarà probabilmente simile a quanto visto nei precedenti concerti della band britannica. Di seguito la possibile sequenza dei brani in “solo” e con l’accompagnamento dell’orchestra italiana.

Solo The Who:

Overture

1921

Amazing Journey

Sparks

Pinball Wizard

We’re Not Gonna Take It

Who Are You

Eminence Front

Ball and Chain

You Better You Bet

The Seeker

I Can See for Miles

Substitute

Another Tricky Day

Won’t Get Fooled Again

Behind Blue Eyes

Con L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino:

The Real Me

I’m One

5:15

The Rock

Love, Reign O’er Me

Baba O’Riley











