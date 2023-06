Marco Mengoni, concerto Stadio Comunale di Bibione 17 giugno 2023/ La scaletta: apre “Cambia un uomo”

Marco Mengoni in concerto allo Stadio Comunale di Bibione: tutte le informazioni

La prima parte del 2023 è stata senza dubbio sensazionale per Marco Mengoni; due kermesse a distanza di 10 anni che lo hanno consacrato nuovamente tra gli artisti italiani di maggior talento e più seguiti degli ultimi anni. Il cantautore nato a Ronciglione si è cimentato nuovamente con l’esperienza del Festival di Sanremo, trionfando per la seconda volta dopo la vittoria nel 2013 con L’essenziale. Il successo lo ha poi portato nuovamente sul palco dell’Eurovision Song Contest 2023, impreziosito da un dignitoso quarto posto.

Dopo i successi tra Festival di Sanremo ed Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni ha annunciato il suo nuovo tour, partito ufficialmente lo scorso 15 giugno da Roma. La prossima tappa sarà Bibione e come per l’appuntamento precedente il cantante nato a Ronciglione proporrà un mix tra vecchi brani e celebri ma soprattutto quelli contenuti nella trilogia Materia; un album scandito da tre uscite separate, con l’ultima, Prisma, uscita lo scorso 26 maggio.

Marco Mengoni, biglietti e trasporti per il concerto di Bibione

Come anticipato, questa sera Marco Mengoni sarà allo Stadio Comunale di Bibione, in provincia di Venezia, per la seconda tappa del suo tour 2023. Per l’occasione i fan potranno ascoltare quasi tutti i brani iconici del suo progetto più recente: Materia. L’album è diviso in tre parti che sono state rilasciate in date differenti; l’ultima in termini cronologici è stata Prisma, che seguito le uscite di Terra e Pelle.

Per il concerto di stasera 17 giugno 2023 allo Stadio Comunale di Bibione con protagonista Marco Mengoni i biglietti sono ampiamente sold-out. Data la capienza non proprio eccessiva dalla struttura era prevedibile che la disponibilità sarebbe terminata in poco tempo. In ogni caso, mancano altre 5 tappe all’evento di chiusura il 15 luglio al Circo Massimo di Roma; chiunque non sia riuscito a recuperare un biglietto per lo spettacolo di Bibione potrà dunque provare nuovamente per le date successive. Dal punto di vista logistico non sarà difficile raggiungere il concerto di Bibione; il comune ha messo a disposizione un servizio di navette e trasporto pubblico per agevolare la mobilità. Come di rito, bisognerà prestare massima attenzione ai controlli prima di effettuare l’accesso evitando di portare con sé oggetti che di norma risultano essere vietati per questioni di incolumità e sicurezza.

Marco Mengoni, a Bibione seconda tappa del tour 2023: la scaletta

In rete è già disponibile la scaletta del concerto di Marco Mengoni questa sera allo Stadio Comunale di Bibione; l’artista non ha ancora dato la sua conferma tramite i vari profili social ma è plausibile che sarà offerto un mix di brani con vecchie glorie e successi attuali. Di seguito l’ordine ufficioso delle canzoni che verranno proposte:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona Vita

