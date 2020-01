Diretta Milan Udinese/ Streaming video DAZN: Pioli vuole l’Europa (Serie A)

Milan Udinese, partita diretta dal signor XXXX, si gioca alle ore 12:30 di domenica 19 gennaio: a San Siro va dunque in scena il lunch match nella 20^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I rossoneri, reduci dalla vittoria di Coppa Italia contro la Spal, provano a rialzare la testa anche in campionato dove hanno espugnato la Sardegna Arena con il primo gol di Ibrahimovic – dal suo ritorno – e ora guardano con fiducia alla corsa per l’Europa League. Di fronte c’è un’Udinese che mercoledì sera è stata demolita dalla Juventus, ma che in Serie A sembra aver fatto il decisivo salto di qualità verso la salvezza: due vittorie consecutive contro avversarie dirette hanno lanciato la squadra friulana. All’andata i bianconeri avevano sorpreso il Milan di Marco Giampaolo, facendo suonare un primo campanello d’allarme per i rossoneri: gol di Rodrigo Becao e vittoria alla Dacia Arena. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Milan Udinese, aspettando la quale possiamo fare una rapida valutazione circa le probabili formazioni e le scelte da parte degli allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Udinese viene trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky: gli abbonati a queste due emittenti potranno dunque seguire la partita sulla televisione, in alternativa si potrà attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone mentre i clienti della televisione satellitare avranno accesso alla diretta streaming video con Sky Go, il servizio che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

In Milan Udinese potrebbe fare il suo esordio Begovic, appena arrivato a sostituire Reina: il bosniaco potrebbe prendere il posto di un Gigio Donnarumma che non ha recuperato al 100%. Davanti a lui ha ripreso terreno Calabria, che sarà il terzino destro; dall’altra parte agirà come sempre Théo Hernandez che ha giocato anche in Coppa Italia, poi il solito centrocampo nel quale Kessié e Bonaventura si dispongono sulle mezzali affiancando Bennacer, che ormai si è preso la maglia di regista a prescindere dalle condizioni di Lucas Biglia, che potrebbe recuperare per andare almeno in panchina. Nel tridente offensivo naturalmente sarà titolare Ibrahimovic, Calhanoglu sarà regolarmente in campo essendo uno dei fedelissimi dell’allenatore rossonero e la terza maglia dovrebbe essere destinata a Rafael Leao, rilanciato in queste ultime settimane dopo tanta panchina. Anche Gotti cambia poco: la sua Udinese sarà in campo con il 3-5-2, davanti a Musso potrebbe essere confermato il già citato Rodrigo Becao che andrebbe a completare il terzetto arretrato con Troost-Ekong e Nuytinck. I due laterali dovrebbero essere Stryger Larsen, in vantaggio su Ter Avest, e Sema; tra di loro giocheranno i tre mediani con Mandragora che avrà in mano le chiavi del gioco, Fofana che si riprende la maglia da titolare e naturalmente De Paul, la cui posizione di raccordo tra i reparti potrebbe disegnare, in fase di possesso, una squadra con un trequartista e due attaccanti. I quali dovrebbero essere Okaka e Lasagna, ma Nestorovski spera comunque di avere spazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Milan Udinese è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: rossoneri favoriti largamente dal pronostico del bookmaker, che ha posto un valore di 1,55 sul segno 1 che identifica il successo casalingo. Per l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, arriviamo ad una quota pari a 3,90 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto mentre l’affermazione esterna dei friulani, per la quale dovrete scommettere sul segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 6,75 volte la giocata.



