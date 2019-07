Theo Hernandez al Milan/ Le prime parole: “Emozionato, voglio la Champions League”

Theo Hernandez è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. Dopo Krunic e Bennacer, il club rossonero ha annunciato l’arrivo del giovane terzino sinistro francese, che l’hanno scorso ha giocato fra le fila della Real Sociedad, ma il cui cartellino apparteneva fino a poche ore fa al Real Madrid. «Sono emozionato e molto contento – le prima parole dello stesso classe 1997, in un video messaggio diffuso sui propri canali social dal Milan – spero di poter fare la storia con questo Club, io darò il mio meglio. Il Milan è una grande Società, ecco perché sono qui. Voglio raggiungere il massimo e vincere la Champions League con questi colori. Sono qui per scrivere la storia e farò del mio meglio per tutti i tifosi. Sono felice di essere qui. Forza Milan». Il ragazzo ha firmato un contratto di cinque anni, per un’operazione che dovrebbe costare complessivamente attorno ai 20 milioni di euro.

THEO HERNANDEZ AL MILAN, LE PRIME PAROLE

Figlio d’arte, visto che il padre, Jean Hernandez, giocava nell’Olympique Marsiglia che ha vinto la Champions League 1992/1993 (proprio contro il Milan), è cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, e poi è stato acquistato nel 2017 dal Real in cambio di un assegno da 26 milioni di euro, la stessa cifra presente sulla clausola rescissoria. Dopo una stagione in cui è sceso in campo in 23 match, nonostante la presenza in squadra di un certo Marcelo, alla fine il transalpino è volato in prestito alla Real Sociedad per trovare più spazio, giocando sempre da titolare. Ora la grande chance Milan, una squadra che sogna di tornare ai fasti di un tempo ricominciando dai giovani, dalla qualità e dal talento. Hernandez rappresenta infatti il profilo ricercato dall’amministrato delegato del Milan, Ivan Gazidis, che punta appunto su giocatori giovani ma nel contempo non troppo cari. I tifosi rossoneri sperano ovviamente che il ragazzo sia un gran bel colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA