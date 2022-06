Thomas Ceccon/ Diretta finale 50 dorso Mondiali streaming video Rai 2, orario

DIRETTA THOMAS CECCON, FINALE 50 DORSO: ANCORA ORO AI MONDIALI DI NUOTO 2022?

Thomas Ceccon andrà a caccia di una nuova impresa per sé e per l’Italia oggi ai Mondiali di nuoto 2022 da Budapest, perché alle ore 18.02 la sessione pomeridiana si aprirà con la finale dei 50 dorso maschili nella capitale magiara. Dobbiamo dire che sulla carta i 50 dorso non sono la distanza più congeniale per Thomas Ceccon, ma naturalmente colui che lunedì ha fatto registrare in 51”60 il nuovo record del Mondo dei 100 dorso per vincere la medaglia d’oro nel migliore dei modi può naturalmente essere molto competitivo anche sulla vasca secca e provare a regalarsi un’altra grande soddisfazione.

I 50 dorso saranno una gara che Thomas Ceccon potrà vivere con la massima serenità, appunto perché se dovesse arrivare una medaglia sarebbe tanto di guadagnato e anche perché in ogni caso questi Mondiali di nuoto con medaglia d’oro più record del Mondo sono già largamente positivi per il nuotatore veneto classe 2001, che l’anno scorso vinse due medaglie in staffetta alle Olimpiadi ma adesso è esploso anche a livello individuale. Sarà una gara da vivere tutta d’un fiato, ecco allora tutte le info utili per seguire la finale di Thomas Ceccon nei 50 dorso ai Mondiali di nuoto 2022…

THOMAS CECCON, STREAMING VIDEO E DIRETTA RAI 2, FINALE 50 DORSO AI MONDIALI DI NUOTO 2022

La finale dei 50 dorso maschili ai Mondiali di nuoto 2022 con Thomas Ceccon sarà visibile in diretta tv (come tutta la sessione serale) su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FINALE 50 DORSO DI THOMAS CECCON IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA THOMAS CECCON, FINALE 50 DORSO MONDIALI DI NUOTO 2022: IL CONTESTO

Thomas Ceccon quindi proverà a togliersi uno sfizio nella finale dei 50 dorso ai Mondiali di nuoto 2022, per rendere leggendaria una rassegna iridata che ha già cambiato la sua carriera. Abbiamo ancora negli occhi il capolavoro nei 100 dorso, oggi il pensiero andrà anche alla staffetta mista maschile che potrebbe farci sognare dal momento che abbiamo i campioni del Mondo in carica sia dei 100 dorso sia dei 100 rana, ma naturalmente l’opportunità di lasciare il segno anche nei 50 dorso non verrà snobbata. Gara brevissima, servirà fare tutto per bene perché si deciderà sul filo dei centesimi, ma di certo Thomas Ceccon avrà dalla sua parte una condizione favolosa.

I rivali di Thomas Ceccon nella finale dei 50 dorso in questi Mondiali di nuoto 2022 saranno soprattutto i due statunitensi Justin Ress e Hunter Armstrong, senza dubbio i migliori in semifinale con i tempi rispettivamente di 24”14 e 24”16. Davanti c’è anche il greco Apostolos Christou con il tempo di 24”39 per il grande deluso dei 100, entrato in finale con il miglior tempo e nemmeno salito sul podio, poi ecco con il quarto riferimento proprio l’azzurro, un ottimo Thomas Ceccon che aveva fatto già in batteria il nuovo record italiano e lo ha migliorato ulteriormente in semifinale con 24”46: sognare è lecito…

