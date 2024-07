CHI È THOMAS CECCON: GRANDE SPERANZA DEL NOSTRO NUOTO ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024!

Chi è Thomas Ceccon? La risposta potrebbe essere: uno degli azzurri che ci potrebbe far maggiormente divertire in queste Olimpiadi Parigi 2024, non solo nel nuoto. Parliamo infatti di un talento poliedrico, che già da qualche anno ha iniziato a cogliere risultati sensazionali (come scopriremo meglio fra poco) e che dunque ha le carte in regola per farci sognare. In particolare, è il primatista del Mondo dei 100 dorso, gara della quale la finale olimpica è in programma proprio oggi, lunedì 29 luglio 2024, motivo per cui è doveroso parlare di Thomas Ceccon adesso.

Con il suo straboccante talento, il nuotatore veneto si cimenta anche su altre distanze e stili, per quanto riguarda le Olimpiadi Parigi 2024 rivedremo Thomas Ceccon anche sui 200 dorso nei giorni scorsi, in carriera ha pure un oro nei 50 farfalla ma questa distanza non è in programma ai Giochi. Si capisce però così che Thomas Ceccon sa andare forte in molte gare e questo naturalmente è un aspetto che può tornare particolarmente utile anche nelle staffette, nelle quali il veneto sarà una presenza praticamente fissa per l’Italia a queste Olimpiadi Parigi 2024.

CHI È THOMAS CECCON: I TITOLI E LA CARRIERA

Non vi abbiamo raccontato nulla di nuovo se conoscete almeno un po’ il nuoto, ma se vi state appassionando solo in occasione delle Olimpiadi ecco che adesso è giusto sperare meglio chi è Thomas Ceccon. Nato a Thiene (Vicenza) il 27 gennaio 2001, già tre anni fa a Tokyo il nuotatore veneto, allora solo ventenne, aveva dato un contributo significativo a ben due medaglie italiane, nuotando nella staffetta 4×100 sl che fu d’argento e poi anche nella 4×100 mista di bronzo. Il 2022 fu tuttavia l’anno della svolta, soprattutto grazie al già citato record del Mondo dei 100 dorso che gli portò la medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest, dove fu determinante anche per l’oro della staffetta mista e di bronzo in quella dello stile libero.

Poche settimane più tardi, Thomas Ceccon fu il mattatore assoluto degli Europei di Roma: oro nei 100 dorso e 50 farfalla, ma anche nelle due staffette per un totale di quattro titoli, più gli argenti nei 50 dorso e nella staffetta mista misti (due uomini e due donne sui quattro stili del nuoto). Nel 2023 ai Mondiali di Fukuoka ecco l’oro nei 50 farfalla e i due argenti nei 100 dorso e nella staffetta 4×100 sl, mentre lo scorso inverno Thomas Ceccon decise di non partecipare all’anomala edizione dei Mondiali di Doha collocati a febbraio, proprio per prepararsi al meglio per le Olimpiadi Parigi 2024. Adesso è giunto il momento della verità…