Thomas Matthew Crooks in spot di BlackRock/ Società conferma e rimuove video: “Attentato a Trump ripugnante”

Thomas Matthew Crooks, l’attentatore dell’ex presidente Usa Donald Trump, nel 2022 è apparso in una pubblicità di BlackRock, grande società di investimento che ha sede a New York. La società in una e-mail a Reuters ha confermato le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore: «Nel 2022 abbiamo pubblicato un annuncio pubblicitario con un insegnante della Bethel Park High School, in cui comparivano brevemente sullo sfondo diversi studenti non pagati, tra cui Thomas Matthew Crooks». Il giovane, sospettato del tentato omicidio del tycoon, ha ottenuto il diploma due anni fa alla Bethel Park High School.

Il più grande asset manager del mondo ha dichiarato che metterà tutti i filmati a disposizione delle autorità competenti e ha provveduto alla rimozione del video dalla circolazione. BlackRock ha poi definito «ripugnante» l’attentato all’ex presidente americano Donald Trump. La presa di posizione arriva dopo le segnalazioni social delle ultime ore: sono stati rilanciate, infatti, le immagini dello spot in cui si vede lo studente.

DALLO SPORT DI BLACKROCK ALLA DONAZIONE PER UN GRUPPO PRO BIDEN: I RETROSCENA SULL’ATTENTATORE DI TRUMP

Thomas Matthew Crooks appare due volte nello spot di 30 secondi, mentre ascolta attentamente un insegnante della Bethel Park High School, alla periferia sud di Pittsburgh, indossando una felpa grigia con cappuccio. Quando è stato diffuso lo spot di BlackRock per promuovere le attività del piano pensionistico per gli insegnanti della scuola pubblica, l’attentatore di Donald Trump era all’ultimo anno del liceo. Un portavoce di BlackRock ha confermato che Crooks è apparso nello spot anche in una dichiarazione al New York Times, cogliendo l’occasione per chiarire che la società «condanna fermamente la violenza politica di qualsiasi tipo e farà la sua parte per promuovere la civiltà e l’unità nel Paese».

In queste ore, comunque, stanno emergendo aneddoti inquietanti da parte di chi conosceva Thomas Matthew Crooks fin dai tempi in cui frequentava la Bethel Park High School. Ad esempio, aveva fatto il provino per la squadra di tiro a segno della scuola, ma era stato scartato perché era un pessimo tiratore. Il distretto scolastico di Bethel Park, dove l’attentatore di Trump è stato studente fino a due anni fa, ha verificato il suo diploma e ha promesso piena collaborazione con gli investigatori: i registri mostrano che ha fatto una donazione a un gruppo che ha sostenuto il presidente Joe Biden quattro anni fa.











