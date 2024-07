Video: Thomas Matthew Crooks mentre spara a Trump/ L’attentato in diretta e la donna che urla il suo nome

Da ieri sera a questa parte (e possiamo immaginare che sarà ancora così per diverse ore, o giorni) non si fa che parlare dell’attentato subito dall’ex presidente americano Donald Trump durante il comizio elettorale in Pennsylvania e tra i tanti video che stanno circolando in rete uno in particolare sta attirando l’attenzione: in una breve sequenza di poco più di un minuto un persona ignota filma l’attentatore Thomas Matthew Crooks accucciato sul tetto con il fucile puntato in direzione del tycoon. Il video – di per sé – non aggiunge nulla alla narrazione fatta fino ad ora sull’attentato a Trump e neppure sulle responsabilità di Thomas Crooks, ma mostra chiaramente l’istante in cui il 20enne spara al candidato alla Casa Bianca e – dopo alcuni attimi di confusione e urla che si sollevano dalla folla – il suo corpo senza vita steso nello stesso identico punto.

Melania Trump su attentato a Donald: "Un mostro voleva eliminare mio marito"/ "Basta odio, alimenta violenza"

Un’altra – ancor più breve – sequenza registrata da un altro spettatore del comizio trumpiano mostra invece i due cecchini dei Servizi Segreti appostati sul tetto vicino al tycoon: i due agenti si guardano attorno, sembrano scrutare l’orizzonte attraverso i mirini dei loro fucili ma – incredibilmente – non si accorgono di Thomas Crooks fino al momento in cui spara a Trump e nel video si vede uno dei due sbalzato all’indietro dal colpo del suo stesso fucile che aveva ipoteticamente appena ucciso il 20enne.

Santa Sede: "Attentato a Trump è un minaccia per la democrazia"/ "I violenti non possono prevalere"

Insomma: da un lato è interessante notare dai video come la presenza di Thomas Crooks fosse nota ad alcuni dei presenti ancor prima che sparasse a Trump; e dall’altro lato la reazione (sì) tempestiva dei Servizi Segreti, ma anche l’assurdità del fatto che non avessero notato il 20enne accucciato letteralmente davanti a loro, ad una distanza di poco più di un centinaio di metri. Ma l’aspetto sicuramente ancor più interessante è che nel video che mostra Thomas Crooks mentre spara a Trump si sente chiaramente la voce di una donna – non è chiaro se si tratta della persona che stesse filmando, oppure di un’altra molto vicina al cellulare – urlare “Crooks, what are you doing? Get over here” (che si può tradurre con “Crooks, cosa stai facendo? Viene qui”) non una, ma ben tre volte consecutive.

Cremlino: "Era chiaro che la vita di Trump fosse in pericolo"/ "Attentato non organizzato dalla Casa Bianca"

CLEAREST VIDEO OF THOMAS MATTHEW CROOKS SHOOTING AT TRUMP

Thomas Matthew Crooks, firing at former President Donald Trump before being shot. In the background, a woman is heard yelling, “Crooks, what are you doing? Get over here”

Who was the woman?

pic.twitter.com/WXgPKRXNF4

— Urwa Tul Wusqa (@urwatulwusqauk) July 14, 2024