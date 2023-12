Threads da oggi in Italia/ Arriva il social di Meta che sfida X a viso aperto: come funziona

Dalle ore 12:00 di oggi sarà disponibile anche in Italia Threads, il nuovo social network di Meta, società a capo di Facebook, Instagram e WhatsApp. Dopo il lancio, ormai da mesi, negli Stati Uniti e nel Regno Uniti, l’applicazione sbarca anche nel nostro Paese. Si tratta di un social network considerato molto simile ad X, ex Twitter e permette di condividere foto, video, messaggi e storie con le persone che ci si sceglie. Si può inoltre creare un album fotografico, come spiega TgCom24.it, da condividere con i propri amici dove poter aggiungere le foto preferite. L’applicazione funziona in stretta simultanea con Instagram, essendo integrata con la stessa, di conseguenza è facilmente accessibile.

Si può inoltre impostare uno stato personalizzato in modo da far sapere agli altri cosa si sta facendo e come ci si sente. Il prossimo step, così come fatto sapere da Adam Mosseri, capo di Instagram, è quello di attivare un programma anti fake news in vista delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti in programma fra meno di un anno, e che si preannunciano caldissime visto il ritorno in campo dell’ex presidente Donald Trump. Threads, a partire dal 2024, si doterà quindi degli stessi strumenti già presenti su Instagram per individuare le notizie false e ovviamente bannarle. “Threads abbinerà le valutazioni di verifica dei fatti da Facebook e Instagram a Threads”, ha precisato Mosseri senza quindi rilasciare troppe info in merito.

THREADS DA OGGI IN ITALIA, LA QUESTIONE DELLE FAKE NEWS

Al momento i fact-checker non possono valutare i contenuti sull’ultimo social di Meta: “Il nostro obiettivo è che la verifica possa essere attuata direttamente sul social” ha aggiunto ancora Mosseri.

Ma come mai Threads è giunto più tardi nell’Unione Europea, Italia compresa? Secondo Christine Pai, dirigente di Meta, ci sarebbe “un’incertezza normativa” nel Vecchio Continente, molto probabilmente riferendosi al Digital Markets Act, definitivo decisamente severo da tutte le big tech. Vedremo se Threads prenderà piede nel nostro Paese, alla luce proprio della sua vicinanza a X con possibilità di inserire gli hashtag, interagire con gli altri, seguire gli utenti, oltre a varie funzionalità innovative, come ad esempio la possibilità di creare gruppi privati, usare emoji animate e molto altro.

