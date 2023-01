“Ti avevano detto che le telecamere non c’erano”/ Frase choc di Oriana a Onestini

Oriana e la frase a Luca Onestini: il web non si lascia sfuggire le sue parole

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, c’è stato un ulteriore confronto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. La modella, in una clip mostrata in diretta, ha mimato alcuni comportamenti dell’ex tronista nei suoi confronti. A tutto questo, il gieffino ha sempre risposto che le telecamere non abbiano ripreso nulla e, di conseguenza, che la modella stesse mentendo.

Nelle ultime ore, però, sul web sta circolando un video in cui Oriana Marzoli sussurra una frase choc a Luca Onestini: “Ma non ti avevano detto che non c’erano le telecamere?“. Gli utenti hanno letto il labiale dell’influencer spagnola e sono riusciti a capire questa dichiarazione. Se dovesse confermarsi tutto, significherebbe che Nikita Pelizon aveva ragione sul conto dell’ex tronista. Sui social continua a circolare il video in cui sembra proprio che la bionda venezuelana abbia detto esattamente quelle parole.

#gfvip #nikiters #donnalisi #incorvassi #gintonic #Denzzzers #iostoconnikita #fuorionestini Mentre fanno vedere il video di Nikita che racconta ad Antonella il servizio CHI Oriana : ma non avevano detto che è fuori dalle telecamere

Disonesto : infatti 🤡🤡🤡🤭 ESTUPIDI 🤭 pic.twitter.com/WD6tJ81qNP — La malmostosa (@Lilith_6a6) January 23, 2023

Staff di Nikita contro la mamma di Luca Onestini: “Famiglia ridicola”

La putata di ieri al GF Vip è stata ricca di colpi di scena e di confronti tra concorrenti. A fare una sorpresa a Luca Onestini si è presentata mamma Carla, che ha inveito contro Antonino e Nikita Pelizon. La donna ha esternato una dichiarazione piuttosto dura alla modella: “Ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo”.

Lo staff di Nikita è intervenuto contro la mamma di Onestini in seguito alle sue dichiarazioni: “Signora Carla, ma lei è sicura di guardare questo GFVip? Ricordo che il canale è 55. Non sono sicura che veda il canale giusto. Continuo a ridere come una pazza, sarebbe bello un confronto faccia a faccia con la signora, ma ormai sono rassegnata dal fatto che non chiamerete mai. Grazie signora Carla, mi ha fatto ridere con le lacrime. E le dò anche un consiglio: riascolti le sue parole e si vergogni profondamente. Dovrebbe chiedere scusa a tutta l’Italia. Mi vergogno per lei. A questo punto è l’intera famiglia ridicola”.

