“Ti prego non mi uccidere il Buddha”/ Carlotta (Temptation) canta Ghali: video virale

Nonostante i problemi con Nello, Carlotta non perde il buonumore a Temptation Island 2020. La giovane si lascia andare infatti a canti e balli con le sue compagne di avventura e i tentatori. Uno in particolare sta già spopolando sui social. “Bell’atmosfera, ti prego non mi uccidere il Buddha”, canticchia in giardino. Se non fosse per il sottofondo inserito nel montaggio, non sapremmo che Carlotta stava cantando “Good Times” di Ghali, in particolare il verso: “Bell’atmosfera, ti prego non mi uccidere il mood, dai”. Interviene allora Anna per correggerla: “Il mood, dai”. Ma Carlotta tira dritto, anche perché ritiene di avere delle buone ragioni per preferire la sua versione: “Ma suona male”. Il siparietto non poteva ovviamente passare inosservato (inascoltato magari…), infatti sui social sono esplosi i commenti sullo scivolone di Carlotta. “Carlotta spiega tu a Ghali come si scrivono i testi”, ha scherzato ad esempio una utente su Twitter.

CARLOTTA CANTA GHALI E DIVENTA VIRALE SUI SOCIAL

Nel giro di pochi minuti Carlotta di Temptation Island 2020 e il suo Buddha ucciso sono finiti in tendenza sui social, a partire da Twitter. Tanti infatti i commenti sulla scena andata in onda. “Io non mi sono ancora ripresa dal Buddha uccisoAereo #TempationIsland”, ha scritto un utente. Un altro arriva a fare una confessione, rincuorato evidentemente dalla figuraccia di Carlotta: “Dopo “ti prego non uccidere il buddha” i tempi sono maturi per rivelarvi un oscuro segreto. Ho sempre cantato ‘mi ricordi l’acqua Vera’. ‘L’alba vera’ suonava male. Perdonami Tommaso, Plz #TempationIsland”. Un altro: “Me la ricordavo in maniera diversa mah ok NON UCCIDERE IL BUDDHA”. Intanto il video della breve interpretazione personalizzata della giovane è destinato a fare il giro dei social in queste ore. Sono ad esempio già partiti il meme con il povero Buddha suo malgrado coinvolto…

Carlotta che sbaglia le parole della canzone di Ghali⚰️ ✨ICONICA✨#TemptationIsland pic.twitter.com/v1sLTE6oRa — Trigger🏳️‍🌈 (@farina_carmine5) September 23, 2020





