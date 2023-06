Tiberio Timperi sbuffa: Gianni Ippoliti lascia studio Uno Mattina/ Video “Dopo facciamo conti…”

Scintille a Uno Mattina in Famiglia tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, con il primo che è arrivato ad abbandonare lo studio. Ippoliti aveva appena cominciato a fare la rassegna del mattino, infatti era al primo articolo sulla separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quando c’è stata la reazione del collega che lo ha indispettito. Timperi, infatti, si è lasciato cogliere mentre sbuffava al suo fianco. “Tiberio dimmi, vedo che sbuffi“, ha detto Ippoliti a Timperi che gli sedeva accanto.

“No no, niente, parliamo dopo… facciamo i conti dopo“, la replica del conduttore di Uno Mattina, nel tentativo di dissimulare il fastidio provato poco prima, senza però riuscirci per le parole usate. Ma comunque Ippoliti ha provato ad andare a fondo: “Parliamone subito, dai dimmi, siamo in diretta, è bello così“. Ma non ha trovato sponda in Timperi, anzi un muro. Allora ha rilanciato: “Stavolta non mi muovo caro Tiberio, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire“. L’ennesimo tentativo andato però a vuoto.

SCONTRO TIMPERI-IPPOLITI E IMBARAZZO A UNO MATTINA

“Ma non ci penso proprio“, la replica di Tiberio Timperi a Gianni Ippoliti. Quest’ultimo allora ha abbandonato lo studio di Uno Mattina in Famiglia: “E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci“, ha sentenziato infatti, noncurante della reazione brusca del conduttore. E prima di portare via giornali e leggio, si congeda con questa frase: “Sbuffate, continuate a sbuffare“, mentre Timperi si interroga: “E adesso che dobbiamo fare?“. Monica Setta e Ingrid Muccitelli, in evidente imbarazzo, non sono riuscite a ristabilire l’armonia in studio. A nulla sono valsi gli accenni di risate per mascherare la tensione in studio.

Allora la regia ha fatto partire la musica di “Stranger Things” per passare la linea al colonnello Francesco Laurenzi per il momento degli esperimenti. Ma pure Laurenzi è apparso tramortito dalla scena a cui aveva assistito, infatti ha provato a riprendere in modo goffo le redini della situazione. Non è comunque la prima volta che si respira aria di tensione a Uno Mattina, come in occasione delle precedenti frizioni tra Tiberio Timperi e Monica Setta.

Gianni Ippoliti fa la solita Rassegna Stampa a Unomattina In famiglia, ma nota Tiberio Timperi sbuffare. Dopo un confronto, Ippoliti lascia lo studio: "Me ne vado, continuate a sbuffare'". Ma la bellezza è la colonna sonora di Stranger Things a seguire













