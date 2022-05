Monica Setta vs Tiberio Timperi per Laura Pausini/ Video “Peso? Non divaghiamo”. Lui…

Scintille a Uno Mattina in Famiglia tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Nel corso della puntata di ieri i due conduttori stavano discutendo dei look sfoggiati da Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022, finendo per dar vita ad un siparietto velenoso. La tensione è salita quando l’esperto di moda e design Stefano Dominella ha criticato fortemente gli abiti della cantante. «La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità».

Monica Setta è intervenuta subito per evitare polemiche sulla cantante («donna rispettabile»), quindi ha subito precisato di non essere d’accordo: «Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente». Ma Stefano Dominella ha tirato dritto: «Non del peso, io parlo dello stile. Per indossare un abito di Versace di maglia elasticizzata devi essere Chanel (la cantante della Spagna, ndr)». In studio anche la giornalista e autrice Concita Borrelli che ha dato ragione all’esperto.

BOTTA E RISPOSTA TRA MONICA SETTA E TIBERIO TIMPERI

«Non è una questione sessista, se permetti Monica. Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. Lei indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco», ha dichiarato Concita Borrelli. Poi ha criticato Laura Pausini per aver «trasformato Valentino in una sartoria romagnola». Allora Monica Setta ha provato a cambiare subito argomento: «Mi sembra che i colori fossero perfetti e io direi guardiamoci anche al cervello, più che al peso. (…) Fermiamoci, perché altrimenti divaghiamo troppo e noi dobbiamo seguire la scaletta». Questo stop forzato però non è piaciuto a Tiberio Timperi: «Eh beh, siamo qui per questo Monica, eh». Subito la replica della collega: «Non per divagare, siamo qui perché questa è la scaletta e non la dobbiamo seguire». Timperi non l’ha presa benissimo: «E certo, proprio per questo. (…) Mica siamo all’Eurovision Song Contest». Ma Monica Setta voleva l’ultima parola: «Eh appunto, siamo a Uno Mattina in Famiglia». Mentre Timperi in sottofondo diceva provocatoriamente: «Vai, vai, andiamo».

