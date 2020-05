Tiberio Timperi stuzzica Bianca Guaccero?/ “Passera? Quando un accento fa differenza”

Pubblicità

“Ne sono passate tante, passera anche questa” ha scritto Tiberio Timperi in un post pubblicato su Instagram. E no, non abbiamo sbagliato e dunque mancato l’accento, ma lo abbiamo omesso di proposito, così come pare abbia fatto anche il noto conduttore della Rai. Una battuta insomma, che ha scatenato l’ilarità di molti e che sarebbe morta lì se non ci fosse un esilarante precedente del quale si parla ormai da giorni. “Quando l’accento fa la differenza” sottolinea infatti Timperi, un allusione che in tantissimi hanno collegato alla collega Bianca Guaccero. Infatti solo pochi giorni fa, la conduttrice, convinta di non essere in onda a Detto Fatto, si è lasciata andare ad una frase piccante: “Dai ragazze, ditemi come si igienizza la passera!” Ecco perché il post di Timperi fa inevitabilmente pensare ad una frecciatina alla collega.

Pubblicità

Tiberio Timperi, frecciatina a Bianca Guaccero? Intanto Striscia la notizia…

D’altronde la risonanza della gaffe di Bianca Guaccero è stata tale che la conduttrice ha ricevuto la visita di Valerio Staffelli di Striscia La Notizia con tanto di Tapiro d’oro alla mano. Faccia a faccia con l’inviato, la Guaccero ha riso e ironizzato sulla gaffe: “Devo dire che mi sono sentita un po’ sgamata… – ha ammesso ai microfoni di Striscia – Andando a nero io ero convinta che fosse così e tra di noi c’è uno spirito goliardico e credevo lì di essere ascoltata solo dalle mie amiche e invece…”.Una vicenda, insomma, su cui molti hanno ironizzato e, a quanto pare, anche Tiberio Timperi. Chissà che non arrivo la replica della collega…

Visualizza questo post su Instagram Quando l’accento fa la differenza… Un post condiviso da Tiberio Timperi (@ttimperi) in data: 27 Mag 2020 alle ore 3:52 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA