Tifosi Scozia feriti in un incidente stradale in Germania/ “Contromano? Forse confusione con guida a destra”

La sfida tra Germania e Scozia che ha aperto gli Europei 2024 non è cominciata per cinque tifosi che stavano raggiungendo lo stadio di Monaco di Baviera, perché sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. I supporters scozzesi, di cui due di 25 anni e tre di 23, hanno ignorato le norme di circolazione che sono diverse rispetto a quelle in patria e hanno guidato in un tratto contromano. Infatti, il sospetto della polizia tedesca, secondo quanto riportato dall’emittente Ntv, è che abbiano fatto confusione tra il senso di marcia di casa propria, a sinistra, e quello in uso in Germania, a destra.

DIRETTA/ Germania Scozia (risultato finale 5-1): autogol di Rudiger, poi Emre Can! (oggi 14 giugno)

Erano a bordo di una Citroen C3, dopo essere atterrati a Dusseldorf, e si sono scontrati frontalmente con una Mercedes ieri. L’incidente è avvenuto proprio vicino all’aeroporto: l’auto aveva percorso pochi chilometri. Ma non è escluso il sospettoche il conducente dell’auto abbia bevuto, comunque le indagini sul grave incidente stradale faranno chiarezza anche su questo aspetto.

Diretta/ Cerimonia apertura Europei 2024 streaming video Rai 1: show con i Meduza! (oggi 14 giugno)

INCIDENTE IN GERMANIA, IL CONDUCENTE SCOZZESE HA FATTO CONFUSIONE TRA CORSIE?

L’incidente tra l’auto con i tifosi della Scozia e la Mercedes ha coinvolto, dunque, anche un 45enne di Dusseldorf, che è il conducente del secondo veicolo. Dopo l’impatto sono stati allertati i soccorsi, che hanno provveduto al trasferimento in ospedale dei tifosi e dell’altro automobilista, che ora sono tutti ricoverati in ospedale, ma quattro di loro verserebbero in gravi condizioni.

I tifosi scozzesi erano arrivati in Germania intorno alle 23, con un volo Ryanair proveniente da Edimburgo, e avevano noleggiato un’auto sempre all’aeroporto di Weeze, appunto una Citroen, ma viaggiando verso Monaco avrebbero imboccato il lato sbagliato della carreggiata. Dopo poche centinaia di metri l’incidente. Le squadre di soccorso sono state coinvolte fino alle 2 di questa notte, anche perché i due veicoli sono andati praticamente distrutti.

Formazioni Germania Scozia/ Quote: Scott McTominay protagonista ospite (Euro 2024, oggi 14 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA