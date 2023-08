Tifoso AEK accoltellato a morte da supporter Dinamo Zagabria/ Video, scontri ad Atene

Choc ad Atene dove un tifoso dell’AEK, squadra di calcio locale, è stato accoltellato a morte a seguito di alcuni scontri con i supporters della Dinamo Zagabria. Le due compagini si affronteranno stasera per un match valevole per i preliminari di Champions League, una sfida che si preannuncia quindi ad altissimo rischio alla luce degli scontri che sono andati in scena nella capitale greca nelle scorse ore. Così come riferito da numerosi organi di stampa italiani, a cominciare dall’agenzia Ansa, negli scontri sarebbero rimaste ferite sei persone, ma ad avere la peggio è stato un 22enne che è stato pugnalato a morte: è stato soccorso dal personale sanitario ma quando è giungo in ospedale è deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate.

AEK Atene e Dinamo Zagabria si affronteranno stasera per l’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League, allo stadio Agia Sophia, nel sobborgo ateniese di Nea Filadelfia, ma bisognerà capire se si potrà disputare o meno il match, o se eventualmente lo si farà a porte chiuse visti i “preliminari”. Stando a quanto riferito dai media greci, un gruppo di ultras della Dinamo Zagabria costituito da circa 150-200 tifosi, ha invaso le strade di Atene nella notte fra lunedì 7 e martedì 8 agosto 2023, violando il divieto imposto agli stessi tifosi croati per timori che si verificassero degli scontri con i supporters avversari.

TIFOSO AEK ATENE UCCISO DA SUPPORTERS DINAMO ZAGABRIA: GLI SCONTRI VICINO ALLO STADIO

La polizia è intervenuta per cercare di tenere sotto controllo il corteo fino a che non ha perso le tracce di alcuni supporters una volta scesi dagli autobus turistici che li hanno accompagnati ad Atene. Diretti verso l’Opap Arena, hanno iniziato ad affrontare i rivali dell’AEK che in quel momento stavano frequentando i bar e i caffè attorno allo stadio dove le due compagini si erano allenate poche ore prima in vista appunto dell’appuntamento odierno. Secondo quanto specificato da alcuni media, ai tifosi della Dinamo si sarebbero uniti anche alcuni supporters del Panathinaikos, club rivale dell’Aek sempre con sede nella capitale ellenica.

