Tigres, ucciso il presidente Edgar Paez/ Assassinato a colpi di pistola da due sconosciuti in moto

Choc in Colombia dove il presidente del Tigres, uno dei club di calcio più famosi della nazione, è stato ucciso a colpi di pistola. Come riferito dal sito di Sportmediaset l’episodio si è verificato di preciso nei pressi dello stadio e in base a quanto si apprende sembra che la vittima, Edgar Paez, sia stato raggiunto da degli sconosciuti mentre stava rientrando a casa. Aveva da poco assistito al match fra il Tigres e l’Atletico FC, sfida che era stata persa dal suo club, quando è stato colpito a morte. E’ stato lo stesso club colombiano ad annunciarne la morte, poi ripresa dai media locali che hanno raccontato di come la vittima avesse 63 anni e si trovasse a bordo della sua auto in compagnia della figlia.

Due uomini in moto, non troppo distante dallo stadio Metropolitano de Techo a Bogotà, hanno affiancato la vettura di Paez, dopo di che hanno estratto le armi, hanno sparato e quindi si sono dileguati nel traffico. Il 63enne presidente del Tigres è morto pressochè sul colpo mentre la figlia dello stesso ne è uscita fortunatamente illesa, molto probabilmente perchè l’obiettivo dei killer era appunto il padre. La notizia è stata, come detto sopra, confermata e comunicata dal club che ha fatto sapere che: “La famiglia del Tigres e la comunità sportiva colombiana sono devastate da questo assassinio”.

TIGRES, UCCISO IL PRESIDENTE EDGAR PAEZ: LE NOTE DEL CLUB E DELLA FEDERCALCIO

E ancora: “Il suo impegno verso la squadra e la sua dedizione allo sviluppo dello sport nella nostra regione hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”.

Sulla vicenda si è espressa anche la Federcalcio colombiana, con le condoglianze pubbliche alla famiglia e alla squadra dello stesso Paez: “La Federcalcio colombiana e il suo Comitato Esecutivo piangono la scomparsa del signor Édgar Paez, presidente del Tigres FC Club. Esprimiamo le nostre condoglianze e siamo al fianco della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi cari nel loro dolore. Riposi in pace”. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

