TikTok investirà 12,2 milioni di dollari nell’e-commerce/ “Aiuteremo 120.000 business indonesiani”

Sono 325 i milioni di utenti di TikTok in Asia e 125 nella sola Indonesia. Il settore dell’e-commerce è redditizio: ha fatturato oltre 100 miliardi di dollari nel 2022. Per questo, Shou Zi Chew, amministratore delegato, ha annunciato la volontà di investire “miliardi di dollari” nella regione in questo segmento di business. La piattaforma punta ad essere “eterogenea, inclusiva e sicura”. Nonostante il momento non semplice di TikTok, con l’uso dei dati finito sotto la lente d’ingrandimento, si pensa già al prossimo passo per la crescita.

Alcuni Paesi, come Belgio, Australia e Canada hanno vietato l’installazione dell’applicazione sui telefoni dei funzionari governativi mentre in India non è disponibile per l’intera popolazione. Nonostante ciò, Shou Zi Chew ha annunciato in una conferenza a Jakarta un piano di investimenti del social network, che ha 1 miliardo di utenti attivi. Il piano interessa l’Indonesia e l’intero sud-est asiatico.

L’investimento di TikTok

Come sottolinea Italia Oggi, l’Indonesia rappresenta da solo oltre la metà del volume del settore dell’e-commerce della regione, con 52 miliardi sui 100 complessivi. TikTok negli anni ha lavorato con 5 milioni di piccole e medie imprese indonesiane: 2 milioni di attività usano i servizi pubblicati e commerciali della piattaforma. Come spiegato l’Ad, “TikTok investirà 12,2 milioni di dollari per aiutare oltre 120.000 di piccoli business indonesiani”. I progetti prevedono lo sviluppo di connettività internet nelle zone meno servite dai social.

Secondo il canale Cnbc, la piattaforma avrebbe garantito 600 milioni di dollari di transizione nel 2021 e 4,4 miliardi nel 2022 nel solo sud-est asiatico. L’obiettivo sarebbe quello dei 20 miliardi per il 2023. Nell’aprile del 2023, TikTok ha coinvolto i dipendenti in un’operazione di buyback interno. TikTok in questo modo può avvantaggiarsi dei benefici della retribuzione dei dipendenti in azioni: l’azienda non ha infatti intenzione di quotarsi. Un eventuale spin-off della divisione Usa potrebbe però essere necessario a seguito dei sospetti sui dati.

