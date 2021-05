Tim e Wind internet down 8 maggio 2021/ Connessioni ko in Italia: la situazione

Internet down per tutti gli utenti Tim e Wind nella serata di oggi, sabato 8 maggio 2021. Connessioni web ko in tutta Italia per i due colossi della telefonia mobile, come si evince dai dati riportati da “Downdetector”, portale leader nel monitoraggio dei guasti alle linee e ai servizi. In particolare, i disservizi si sono cominciati a registrare intorno alle 22.30 (in alcune zone del Paese anche qualche minuto prima) e si sono protratti per almeno un’ora (adesso la situazione appare in via di risoluzione, nonostante qualcuno lamenti ancora l’assenza di linea).

In particolare, per quanto riguarda le connessioni internet di Tim si è registrato un picco di segnalazioni alle 22.53 (oltre 12mila utenti hanno manifestato problemi di navigazione in quel momento), mentre per Wind una situazione analoga, seppur con numeri decisamente inferiori, è stata riscontrata alle 22.54, sostanzialmente alla stessa ora di Tim. Non sono mancate le difficoltà di mettersi in contatto anche con l’assistenza tecnica degli operatori, che evidentemente hanno riscontrato a loro volta criticità nel garantire la continuità di risposta all’utenza.

TIM E WIND INTERNET DOWN: BOOM DI SEGNALAZIONI

Tim e Wind hanno dunque fatto segnare problemi di connessione in tutto lo Stivale, con internet down e l’impossibilità di accedere a numerosi servizi online, a partire dalle tradizionali connessioni ai motori di ricerca per arrivare alla fruizione dei servizi di streaming o di gaming. Migliaia le proteste che sono pervenute su “Downdetector”, con persone che lamentavano l’impossibilità di poter continuare la visione di una serie tv su “Netflix” e tanti, tantissimi videogiocatori che si sono visti negare l’opportunità di condurre in porto la sfida che avevano avviato pochi minuti prima online. Come detto, però, nel momento in cui scriviamo la situazione pare essere in netto miglioramento, con una diminuzione celere delle segnalazioni e la connessione internet che pare essere ritornata stabile in buona parte del Belpaese: gli operatori hanno dunque risolto definitivamente il problema?

