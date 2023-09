Tim Music Awards 2023, 3a puntata/ Diretta streaming e scaletta: una festa per il gran finale

Tim Music Awards 2023 – La Festa: Nek e Carolina Di Domenico alla conduzione dell’ultima serata

Questa sera 20 settembre va in onda la terza e ultima serata dei TIM Music Awards 2023. L’ultimo appuntamento, condotto da Nek e Carolina Di Domenico, si chiama TIM Music Awards – La Festa e vedrà esibirsi sul palco dell’Arena di Verona alcuni tra gli artisti italiani più amati dal pubblico. Si esibirà inoltre il gruppo emergente vincitore del concorso TIM “Suona con la tua band all’Arena di Verona”.

Ricordiamo che alla proclamazione del gruppo emergente vincitore si arriva dopo oltre mille candidature provenienti da tutta Italia e la selezione di quindici realtà migliori dal pubblico e dalla giuria TIM, che sono state poi valutate da una giuria di esperti del settore musicale composta da Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato.

Tim Music Awards 2023: scaletta e cantanti dell’ultima puntata

Ma chi sono i cantanti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona nel corso dell’ultima puntata dei Tim Music Awards 2023? Qual è la scaletta della serata in onda su Rai 2? Ecco gli artisti che saliranno sul palco:

Emma

Diodato

Renga

Nek

Paola & Chiara

Levante

Mara Sattei

Ana Mena

Elettra Lamborghini

Ariete

gIANMARIA

Tony Effe

LDA

Alfa

Olly

Ciccio Merolla

Come vedere Tim Music Awards in diretta streaming

Quali sono i modi per seguire l’ultima serata dei Tim Music Awards 2023? “TIM Music Awards – La Festa” va in onda questa sera, mercoledì 20 settembre 2023, a partire dalle 21.30 su Rai 2. Lo show musicale è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

