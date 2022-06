Tim Summer Hits 2022, seconda tappa Roma/ Scaletta e diretta streaming: Ghali, Irama…

Tim Summer Hits 2022, seconda tappa a Roma: appuntamento in Piazza del Popolo

Dopo il primo concerto che ha portato tantissime persone in Piazza del Popolo a Roma, oggi, venerdì 24 giugno, Stefano De Martino e Andrea Delogu tornano sul palco del Tim Summer Hits 2022 per il secondo concerto gratuito dell’estate musicale di Raidue. Esattamente come Battiti Live 2022 che è partito dal lungomare di Bari, anche Tim Summer Hits 2022 è un evento gratuito e itinerante. Il pubblico ha così la possibilità di poter vedere live i propri artisti preferiti trascorrendo una serata divertente in piazza. Questa sera, dunque, si torna in Piazza del Popolo per il secondo concerto e così sarà domani sera quando Tim Summer Hits 2022 sarà ancora di scena a Roma per il terzo ed ultimo concerto.

Dopo i tre concerti di Roma, Stefano De Martino e Andrea Delogu, con tutta la squadra del Tim Summer Hits 2022, si sposteranno a Portopiccolo e, successivamente, a Rimini per la tappa conclusiva. Chi salirà, dunque, sul palco questa sera?

La scaletta della seconda tappa del Tim Summer Hits 2022

Grande cast per il secondo concerto del Tim Summer Hits 2022. Sul palco, infatti, ci saranno nomi amatissimi dai giovani come Ghali e Irama, ma anche Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso e Marco Mengoni reduce dal grandissimo successo ottenuto con il concerto allo stadio Olimpico di Roma. Ecco la scaletta ufficiale della serata:

Biagio Antonacci, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Justin Quiles e Fred De Palma, Luigi,, Madame, Marco Mengoni, Michael Bublè, Noemi e Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Elettra Lamborghini e Rocco Hunt e Lola Indigo, Tananai, Umberto Tozzi.

Come vedere in streaming e in tv Tim Summer Hits 2022

Per vedere in televisione il secondo concerto del Tim Summer Hits 2022 sarà necessario aspettare giovedì 30 giugno quando Raidue trasmetterà il primo appuntamento con l’evento musicale. Inoltre, ogni giovedì, l’evento potrà essere seguito in streaming su Raiplay e in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Italia che trasmetterà anche la diretta televisiva in differita ogni venerdì sera, dalle 21.00, e il sabato mattina, dalle 9.00.

Questa sera, invece, potrete seguire quello che accadrà in diretta in Piazza del Popolo attraverso le storie che saranno pubblicate sul profilo Instagram di Raidue e RaiRadio2.











