Tim Summer Hits 2022, settima tappa Rimini/ Diretta streaming e scaletta 2 luglio: da LDA a Rkomi

Tim Summer Hits, tappa Rimini 2 luglio 2022: chi salirà sul palco?

Tim Summer Hits fa tappa anche questa sera a Rimini. Dopo le tappe di Roma e Portopiccolo, la kermesse è sbarcata a Rimini con un doppio appuntamento. Dopo il successo di ieri sera, si replica questa sera e sul palco saliranno altri artisti del panorama musicale italiano. Questa sera sul palco del Tim Summer Hits si esibiranno: Blanco, Emis Killa, Ghali e Sam Ryder, Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Il concerto è completamente gratuito e si terrà nel Piazzale Fellini a Rimini. L’evento di Tim Summer Hits in scena a Rimini venerdì 1 luglio e sabato 2 luglio è inserito nell’evento “La notte rosa”. Nella serata di ieri, il Tim Summer Hits ha fatto il pieno e questa sera si replica il successo. Di certo tra i più alti decibel di applausi e canti sono stati rivolti a Rhove, che con il suo Shakerando sta letteralmente diventando un nuovo tormentone della stagione estiva.

Tim Summer Hits, Andrea Delogu e Stefano De Martino incoronati dal pubblico

La prima puntata del Tim Summer Hits ha registrato ottimi ascolti. Su Twitter sono piovuti commenti positivi sulla conduzione di Andrea Delogu e Stefano De Martino. Quella stessa sera su Italia Uno andava in onda Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Sui social è scattato il paragone inevitabile tra la Delogu e la Gregoraci. Un utente ha scritto: “Andrea Delogu stasera, l’altra sera al Casalegno, con che coraggio si affronterà Elisabetta Gregoraci totalmente inadeguata ad ogni tipo di conduzione televisiva?”. “Delogu bravissima, ma io mi chiedo Gregoraci perché?” scrive un altro.

Insomma, Andrea Delogu è stata incoronata dai social a dispetto di Elisabetta Gregoraci che continua ad avere molti detrattori. Il programma in onda su Raidue ha totalizzato il 12% di share vincendo la serata. La seconda puntata del Tim Summer Hits andrà in onda il prossimo 7 luglio su Raidue. Il Tim Summer Hits è un appuntamento tutto estivo che porta sul palcoscenico moltissimi cantanti pronti a far festa con un pubblico gioioso che ha voglia di tornare in pista dopo due anni fermati dal Covid.











