TIMOTHEE CHALAMET/ Gli auguri alla bff Zendaya: “Una delle persone più ispiranti…”

Dopo aver mietuto diversi successi nel mondo del cinema, Timothee Chalamet, attore franco-statunitense classe ’95, continua la sua scalata (anche) verso la popolarità sui social. È di poche ore fa il post che lo ritrae con indosso un cardigan verde parecchio costoso, un 4-Bar Duck Instarsia di Thom Browne del valore esatto di 2mila dollari, che i fan hanno subito notato e – a loro modo – mostrato di apprezzare. Sì, perché è già partita la corsa alla replica del look, a dimostrazione del talento di Chalamet nel dettare stile. Una vera e propria mossa da influencer che ricorda un po’ quella di Harry Styles, un altro personaggio molto amato dal pubblico femminile ed evidentemente in grado di definire i nuovi trend della moda. In quel caso, il volto di punta della boy band One Direction si fece fotografare a un evento pubblico con un cardigan colorato di Jw Anderson, un capo che piacque a tal punto da arrivare a spopolare tra i ragazzi di tutto il mondo. Alcuni si misero addirittura a ricrearlo all’uncinetto, incoraggiati dallo stesso brand che su Instagram ne condivise lo schema.

Timothee Chalamet atteso al cinema con Dune

Chiusa la parentesi da influencer, Thimotee Chalamet prevede di tornare al cinema nel film kolossal Dune diretto da Denis Villeneuve, in questo caso nei panni del protagonista Paul Atreides. Nella sua agenda anche le riprese della pellicola di Wes Anderson The French Dispatch, ma è su Dune, al momento, che si concentrano le sue attenzioni. Poche settimane fa sono state pubblicate in esclusiva su Empire le prime immagini con lui e Zendaya, sua collega sul set e grande amica nella vita. Nessun coinvolgimento amoroso, però, sia chiaro: lui è già impegnato con l’attrice e cantante messicana Eiza Gonzalez.

Timothee Chalamet fa gli auguri alla sua ‘bff’ Zendaya

In occasione del suo compleanno, Timothee Chalamet ha dedicato a Zendaya un messaggio speciale: “Buon compleanno a una delle persone più ispiranti che io abbia mai incontrato nel mio breve viaggio”, scrive l’attore su Twitter, “qualcuno con il carattere etico più forte, una bussola morale che è in armonia con un totale abbandono alla creatività senza paura. Buon compleanno @Zendaya, spero che la tua giornata sia bella, amica”. Risposta di lei: “Yo, mi stai per far piangere qui, grazie per questo. Ti apprezzo molto”. All’inizio dell’anno, i due erano stati paparazzati insieme in un negozio di articoli per la casa. I tabloid li descrivono come ‘bff’, migliori amici, e in effetti – a quanto sembra – formano una coppia molto affiatata. Chissà se anche al cinema funzionino allo stesso modo: per scoprirlo, non ci resta che aspettare novembre, quando finalmente li vedremo insieme in questa storia di fantascienza ambientata nel futuro e ricca di intrighi politici.

