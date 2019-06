Tina Cipollari al Grande Fratello vip?/ “Neanche sotto tortura lo farei”

Dopo Kikò Nalli che è stato un protagonista del Grande Fratello 16 trovando anche l’amore di Ambra Lombardo, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, sarà la sua ex moglie Tina Cipollari? Da anni protagonista di Uomini e Donne, la bionda opinionista è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico che gradirebbe vederla anche in altre trasmissioni. Negli utimi giorni si è così diffusa la voce della presunta presenza di Tina al Grande Fratello Vip che partirà, probabilmente, a settembre. “Secondo diverse fonti, tra le possibili concorrenti a far parte della quarta edizione del programma ci sarebbe al primo posto l’opinionista più divertente e stravagante della principale rete Mediaset, ovvero Tina Cipollari. – hanno scritto su Blasting News – Tina infatti sarebbe stata contattata anche negli anni precedenti e quest’anno nell’edizione nip tra il cast vi era anche il suo ex marito Kikò Nalli”. A smentire tutto, però, ci ha pensato la Cipollari.

TINA CIPOLLARI DICE NO AL GRANDE FRATELLO VIP: “NEANCHE SOTTO TORTURA”

Di fronte ai rumors che la vorrebbero tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Tina Cipollari ha deciso di troncare sul nascere tali voci. “Sì, aspettatemi che arrivo. Neanche sotto tortura lo farei”, ha risposto ad un fan che le chiedeva se la notizia fosse vera. Tina, dunque, non ha alcuna intenzione di mettere in stand-by la propria vita per partecipare al reality. Ad oggi, infatti, l’opinionista di Uomini e Donne sta vivendo un periodo magico. In attesa di tornare a commentare le vicende del trono classico e over, si gode le vacanze con i suoi tre splendidi tre figli e l’amore con il compagno Vincenzo Ferrara che ha festeggiato per il suo cinquantesimo compleanno come ha documentato lei stessa su Instagram.

