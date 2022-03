Tina Cipollari attacca Pinuccia a Uomini e Donne/ “Sei qui per esibirti, non cerchi…”

Nuovo scontro tra Tina Cipollari e la signora Pinuccia

Tina Cipollari e la signora Pinuccia sempre più protagoniste delle puntate del trono over di Uomini e Donne. La puntata del 30 marzo si apre con Tina Cipollari che legge alcune delle lettere che alcuni cittadini di Vigevano, la città di Pinuccia, le avrebbero scritto per dimostrarle sostegno e solidarietà. “Sono finte”, afferma divertita Maria De Filippi notando la somiglianza tra le tre lettere ascoltate. Tina Cipollari, però, nega ribadendo l’autenticità delle lettere ricevute mentre Pinuccia afferma di essere felice del sostegno che Tina sta ricevendo dai suoi concittadini.

“Io non ho nulla contro di lei”, spiega la dama del trono over. “Per me è sempre stata una persona simpatica e l’ho sempre ammirata, ma quando siamo qui è un po’ rompi…”, aggiunge. “Sai qual è la verità? E’ che io sono una persona troppo diretta e dico la verità e alle persone come te…”, ribatte la bionda opinionista lasciando intendere che Pinuccia sia infastidita dalla sua schiettezza.

Tina Cipollari contro Pinuccia a Uomini e Donne

Secondo la signora Pinuccia, le incomprensioni con Tina Cipollari sarebbero frutto anche di una diversa mentalità dovuta all’età diversa. “Anche le persone mature possono sbagliare”, sottolinea la Cipollari. “Se è vero che le persone adulte diventano come bambini, i bambini vanno sgridate e quindi io lo faccio con le persone anziane”, ribatte Tina. “Tu, però, in alcuni casi esageri”, replica ancora Pinuccia.

“Io esagero perchè tu vorresti fare come pare a te, ma io ti ho smascherata perchè quando scende un uomo non sei interessata a conoscerlo. Tu, come prima cosa, chiedi se sanno ballare. Sei qui per esibirti perchè qui non vengono ad esibirsi solo i giovani, ma anche gli anziani. Se vieni in una trasmissione televisiva dovresti cercare un uomo e non un ballerino“, sbotta Tina. “Posso sedermi invece di ascoltare tutte queste storielle?“, chiede poi Tina a Maria De Filippi. “Tu non sei l’assistente di studio che decide cosa succede“, conclude l’opinionista.

