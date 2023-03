Tina Cipollari, battuta bollente su Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Maria De Filippi…

Tina Cipollari e la battuta su Gemma Galgani

Gemma Galgani è tornata ad essere la protagonista indiscussa del trono over e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 20 marzo, torna al centro dello studio per raccontare nuovi dettagli sulla sua conoscenza con Silvio, il cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei e che, dopo un mese di frequentazione, vorrebbe anche un approccio più fisico con lei. Maria De Filippi racconta che Gemma è turbata da alcune frasi che Silvio dice spesso. “Per esempio?“, chiede Gianni Sperti. “Fammela vedere”, risponde Tina scatenando la risata rumorosa non solo di Gianni, ma di tutto lo studio, compresa delle stessa Maria De Filippi.

L’ingresso in studio di Gemma Galgani porta così tutto lo studio ad indagare sui motivi per cui la dama sia effettivamente turbata da Silvio. “Ma cosa ti è successo? Eri una che rispondeva subito a queste avances. Non perdevi tempi. Sei cambiata”, commenta Tina. “C’è sempre stata una vena di romanticismo con me”, risponde Gemma. “Ma non è vero. Ci sono stati uomini che si sono comportati anche peggio”, dice ancora Tina. “Tu non hai memoria. Con Ennio ci sono voluti cinque mesi prima che ci fidanzassimo” replica la Galgani.

Tina Cipollari e Tinì Scansino: le battute su Gemma Galgani

L’atteggiamento di Gemma Galgani non convince neanche Gianni Sperti. “Dov’era il romanticismo quando andai con Giorgio anche se conosceva altre cento donne?”, chiede Gianni. “Ha conosciuto delle donne ed io ho accettato la situazione, ma non è mai uscito con le altre donne perchè usciva con me ed ogni volta che ci vedevamo c’era romanticismo. Era sempre presente, ci sentivamo 50 volte giorno e non accetto che si butti fango sulla storia con Giorgio“, replica Gemma. “Io non butto fango sulla storia con Giorgio. Hai accettato cose peggiori ed ora stai discutendo su tre parole che non dice Silvio e mi sembra una scusa perchè a te Silvio non piace”, sbotta Gianni.

“Con Giorgio c’è stato un colpo di fulmine, mi sono innamorata di Giorgio cosa che con Silvio non c’è stato”, replica duramente la dama. “Gemma scusa, ma hai fatto un voto di castità?“, chiede Tinì Cansino. “No, per niente“, risponde Gemma a cui Tina rivolge un’ulteriore domanda – “Sei diventata intollerante al pe*e?” e Maria De Filippi decide di chiudere il microfono alla bionda opinionista.













