Tina Cipollari consola Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “Juan dov’è? Ce la fai a…”

La puntata del trono over di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 20 dicembre, è assolutamente imperdibile per chi, in questi anni, ha seguito con interesse le numerose discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista, pur non avendo cambiato la propria opinione sull’atteggiamento della dama che farebbe scappare i suoi pretendenti con le sue attenzioni, di fronte alla disperazione, metterà da parte i rancori consolandola davanti alle telecamere. La puntata odierna del trono over, infatti, sarà molto difficile per Gemma che, dopo aver ascoltato le accuse che Gianni Sperti rivolgerà a Juan, chiederà spiegazioni al suo pretendente la cui reazione porterà Gemma a rifugiarsi dietro le quinte. Seduta su un divano, la dama di Torino si lascerà andare alle lacrime disperandosi di fronte alle telecamere e trovandfo consolazione tra le braccia di Tina Cipollari.

TINA CIPOLLARI CONSOLA GEMMA GALGANI IN LACRIME PER JUAN LUIS CIANO

Senza perdere la sua vena ironica, Tina Cipollari cercherà di consolare Gemma Galgani nell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne prima della pausa natalizia. “Gemma ce la fai a rispondere?” – chiderà Tina. “Dov’è Juan?”, chiederà ancora la bionda opinionista che, poi, cercherà di smorzare la tensione chiedendo l’intervento del medico. Dallo studio, osservando la scena di Gemma tra le braccia di Tina, Gianni Sperti si lascerà andare al seguente commento: “che scena memorabile”, ammetterà l’ex ballerino. Sarà, dunque, un momento imperdibile. Le lacrime e la disperazione della dama di Torino causeranno, inoltre, la dura reazione del parterre del trno over che si scaglierà contro Juan Luis, reo di non essere stato chiaro con Gemma e di averla illusa.

