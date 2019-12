UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 20 dicembre: Gemma piange, Tina la consola (trono over)

Una scena memorabile sarà al centro dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, dedicata al trono over. Gemma Galgani, dopo uno scontro con Juan Luis che sarà duramente attaccato da Samuel Baiocchi che prenderà le difese della dama di Torino, lascerà lo studio in lacrime. Dietro le quinte, disperata, piangerà su un divano dove sarà raggiunta da Tina Cipollari che, esattamente come Gianni Sperti, comincerà ad avere dei dubbi sulle intenzioni del cavaliere. Gemma, così, si ritroverà a piangere sulla spalla di Tina che la consolerà prontamente. “Che scena memorabile”, commenterà Gianni guardando il tutto dallo studio. La bionda opinionista, però, non perderà la sua ironia e, continuando a consolare la Galgani, aggiungerà: “chiamate un dottore” . Cosa farà, invece, Juan Luis? Lo scopriremo nel corso della puntata (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e Donne, anticipazioni trono over 20 dicembre: la disperazione di Gemma per Juan Luis

Titoli di coda per Uomini e Donne che si prepara alla pausa natalizia. Quella di oggi 20 dicembre sarà infatti l’ultima puntata di questa stagione e sarà dedicata al trono Over. Il dating show tornerà poi in onda a gennaio, dopo le festività. E per quest’ultimo appuntamento i colpi di scena non mancheranno. Si riparte da Valentina Autiero ed Erik, che ieri hanno raccontato gli ottimi progressi della loro conoscenza. Oggi arriva però in studio una nuova dama che ha chiamato proprio per conoscere Erik che preferisce però salutarla e concentrarsi su Valentina. Chiusa questa parentesi a Uomini e Donne si torna a parlare di Gemma e Juan Luis. Il fatto che il cavaliere voglia continuare a frequentare la Galgani anche se non prova nulla per lei fa insospettire tutti, in primis Gianni Sperti che palesa apertamente i suoi dubbi a tutti.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando e Veronica tornano in studio, è finita?

A Uomini e Donne l’opinionista ammette di aver trovato sul web delle locandine di serate che avranno come protagonista proprio Juan Luis. Una segnalazione che non fa altro che acuire i sospetti che effettivamente la frequentazione con Gemma Galgani serva solo ad ottenere una notorietà tale da fare serate. La nuova discussione manda nello sconforto più totale la Galgani che crolla in lacrime e abbandona lo studio. In moto totalmente inaspettato, a raggiungerla e consolarla ci sarà proprio Tina Cipollari. I colpi di scena non finiscono qui perché, dopo aver abbandonato lo studio insieme, tornano Armando e Veronica. Dietro le quinte è infatti scoppiata tra loro l’ennesima lite e oggi i due fanno il loro ritorno con un annuncio: la frequentazione si ferma qui.



