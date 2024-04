Tina Cipollari contro Tiziana Riccardi: “Non puoi essere gelosa di Angelo”/ Scontro a Uomini e Donne

Tina Cipollari e Tiziana Riccardi: scontro a Uomini e Donne

Tina Cipollari ancora contro Tiziana Riccardi. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 aprile 2024, la bionda opinionista si è nuovamente scagliata contro la dama del trono over. Tutto inizia quando al centro dello studio si accomodano Ida e Angelo. Il cavaliere, dopo aver chiuso la frequentazione con Tiziana da cui sembrava molto preso, ha cominciato a conoscere meglio Ida. Una conoscenza che, tuttavia, non entusiasma entrambi che, al centro dello studio, si confrontano prima di decidere di mettere un punto alla frequentazione. Angelo e Ida sono usciti solo una volta, ma se il cavaliere ammette di essere stato bene, Ida non è della stessa opinione.

Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Tutto finito con Salvatore? Confronto in studio

Il cavaliere, infatti, spiega di avere molte cose in comune con Ida come le figlie e il nipotino, ma Ida interviene: “Abbiamo parlato due minuti dei figli e poi, per tutto il tempo, abbiamo parlato di Tiziana”, dice la dama secondo cui Angelo avrebbe lasciato il numero a Cristina Tenuta per far ingelosire Tiziana e osservare la sua reazione.

Gemma Galgani, gaffe con Antonino a Uomini e Donne/ "Non è pensionato", ma Tina aveva chiesto...

Tina Cipollari e Ida contro Angelo e Tiziana

Ida, inoltre, sottolinea di aver chiesto ad Angelo di stare nello stesso albergo dopo aver raccolto le sue lamentele sulle spese sostenute in taxi durante la conoscenza con Tiziana. “Lasciamo stare il taxi, ma hai detto di aver lasciato il numero a Cristina per far ingelosire Tiziana?”, chiede Maria De Filippi. Argomento che fa sbottare Tina Cipollari.

“Non è giusto che tu debba usare le altre donna per far ingelosire Tiziana“, sbotta Tina Cipollari. “Volevo capire perché Tiziana ha questa reazione di disappunto verso Ida, perché? Sei uscita un giorno e mezzo con Angelo”, conclude Tina mentre Maria decide di cambiare argomento.

Ida Platano, nuova lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Maria avvisa Pierpaolo: "Svegliati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA