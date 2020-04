Tina Cipollari e Gemma Galgani, lite a Uomini e donne/ Mascherina con la mummia per..

Pubblicità

TINA E GEMMA SHOW OGGI A UOMINI E DONNE

Non c’è Uomini e donne senza gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e anche oggi succederà lo stesso. Il nuovo corso della trasmissione di Maria de Filippi inizia proprio dalla dama torinese che, non si sa coma, ha lasciato il Piemonte per correre a Roma per questa registrazione e quest’ultimo scorcio di edizione magari nascondendosi dietro la giusta causa del lavoro su cui i fan del programma hanno avuto un po’ da ridere. Le prime immagini di Uomini e donne la mostrano alle prese con chat, balli e lunghi sermoni ma, soprattutto, alle prese con un altro scontro con Tina Cipollari. Ad un certo punto della nuova puntata proprio l’opinionista lascerà la sua postazione in collegamento e dietro le quinte per raggiungere la camera dove la dama chatterà con i suoi corteggiatori, e poi? La sorpresa sta proprio nel fatto che Tina Cipollari porterà con sé non solo la sua solita verve e la sua rabbia contro Gemma Galgani ma anche un accessorio che potrebbe diventare un vero e proprio cult.

TINA CIPOLLARI HA LA MASCHERINA CON IL VOLTO DELLA MUMMIA GEMMA GALGANI

In particolare, ad un certo punto, il promo della puntata di oggi di Uomini e donne, mostra Tina Cipollari arrivare al cospetto di Gemma Galgani con la mascherina con sopra stampato proprio il volto della dama torinese. In realtà è quello della mummia che vediamo campeggiato proprio sulla mascherina di Tina Cipollari ma questo piccolo frame è bastato per mettere in crisi i fan già pazzi dell’accessorio. Il video che mostra Tina con la mascherina racconta dello scontro nato per via della voglia di innamorarsi di Gemma che addirittura rivela che la sua password per il computer sarà “La scintilla dell’amore” e questo non farà altro che far imbestialire ancora di più Tina. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio dalle 14.45 su Canale5.



