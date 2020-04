Uomini e donne/ Anticipazioni 20 aprile: Gemma “tronista” al fianco di Giovanna

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 APRILE

Uomini e donne torna in onda oggi dopo una lunga pausa dovuta al Coronavirus e al lockdown che ha chiuso tutti in casa. Nonostante ci siano delle puntate registrate del trono classico non ancora andate in onda, la produzione ha deciso di interrompere le registrazioni e rimandare tutto a tempi migliori fino a che qualcosa non è cambiato. Per tenere compagnia al pubblico di Canale5 e regalare alla rete ammiraglia ascolti persi per strada dopo la chiusura di Uomini e donne, ecco che è spuntata questa nuova versione in cui Gemma Galgani e Giovanna Abate diventano troniste sui generis sedute dietro ad una scrivania e davanti ad un pc pronte a ricevere i messaggi dei loro corteggiatori che, ovviamente, loro non avranno modo di vedere. Toccherà ai fortunati maschietti conquistare le due donne per cercare di portare a casa il loro sì o, magari, semplicemente la voglia di vedersi quando sarà possibile magari in un epico finale di questa edizione un po’ sfortunata.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI OSPITI DI UOMINI E DONNE

In base ai video che abbiamo visto in questi giorni, le prime anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma Galgani e Giovanna Abate saranno le due troniste di questa speciale versione in cui non mancheranno gli opinionisti ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari che, però, non saranno nella stessa stanza ma seguiranno tutto da dietro le quinte e in collegamento. Non mancheranno le liti tra Tina e Gemma con l’opinionista pronta ad indossare la mascherina con sopra la faccia della sua rivale per presentarsi al suo cospetto per il solito siparietto. Dall’altro lato, però, non mancheranno gli ospiti visto che, sempre in collegamento, Gemma avrà modo di abbracciare Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Secondo quanto rivelano i video, le due troniste potrebbero occupare la scena in occasioni diverse ma non si capisce bene se avranno una puntata ciascuno o faranno a metà, quello lo scopriremo a partire da oggi, 20 aprile, quando il programma tornerà in onda.



