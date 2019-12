Tina Cipollari e “Gemma Galgani Mummia di Natale”/ Uomini e Donne, il nuovo albero…

Natale arriva anche a Uomini e Donne: ha fatto il suo debutto l’albero nella puntata del Trono Over del programma di Maria De Filippi. Ma non era un albero di Natale qualunque, non il classico abete o sempreverde addobbato per l’occasione. Trattandosi del Trono Over, dove protagonista è Gemma Galgani, allora non poteva non arrivare una versione speciale ideata da Tina Cipollari. “Un albero di Natale un po’ particolare”, ha scritto su Instagram l’account di Uomini e Donne per i telespettatori. Il riferimento è alla “mummia”, il pupazzo con cui Tina Cipollari si lascia andare per gli sfottò a Gemma Galgani. Dunque, in vista delle festività natalizie ha fatto il suo debutto la “mummia di Natale” o “mumma natalizia”, come preferite chiamarla. Il particolare comunque non era passato inosservato ai telespettatori, che sui social si sono lasciati andare con diversi commenti. Invece tra i like spunta quello di Gianni Sperti, sempre divertito dai siparietti tra Tina Cipolllari e Gemma Galgani.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, NUOVO SFOTTÒ “MUMMIA DI NATALE”

La foto della “mummia di Natale” è comparsa sull’account Instagram di Uomini e Donne, ma circolava già nelle Instagram Stories di Trash Italiano, che non poteva farsi scappare uno dei momenti più divertenti della puntata di oggi. C’è chi ha apprezzato la scelta: «Le facce di Tina quando vede nei video Gemma sono migliori di quelle della d’urso!!!!Troppo forte!!!!». Altri fanno i complimenti a Tina Cipollari per aver avuto questa idea, perché la mummia in questione è «identica» al personaggio a cui è ispirato. Non mancano critiche nei confronti del programma per dare spazio ai duri attacchi a Gemma Galgani, così come ci sono anche attacchi alla Dama del Trono Over per come affronta il programma. Insomma, la scelta fa sicuramente discutere, ma una cosa è certa: anche Uomini e Donne si prepara al Natale. E in occasione del Trono Over lo fa in modo originale, oltre che ironico e divertente. Se vi siete persi l’albero-mummia, ecco il post!





