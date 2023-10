Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Maurizio a Uomini e Donne/ “Cerchi le tardone perché sono…”

Gianni Sperti contro Maurizio a Uomini e donne

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne e, nella puntata del 18 ottobre, chiede a Maurizio di dimenticare tutto quello che è accaduto e di ricominciare. Gemma sottolinea di aver fatto la medesima richiesta a Maurizio durante le ultime telefonate, ma il cavaliere nega. “Per quale scopo dovrebbe mentire Gemma? Uno che la porta agli eventi di nascosto e definisce che non sono eventi è capace di tutto”, interviene Gianni convinto che Maurizio stia prendendo in giro la dama di Torino.

“Sono 30 anni che faccio questo lavoro, ma cosa stai dicendo? Io ci vivo con la mia credibilità. Quando lei è venuta alla partita, lei sapeva dove stava venendo. Non l’ho bendata portandola alla partita. State esagerando, Gianni finiscila qui“, dice Maurizio. “Ti ho detto io di portarla alla partita e se non avessi detto niente non l’avresti mai portata”, interviene Tina. “Sì, non l’avrei portata perché dovevo stare con i miei figli”, ribatte Maurizio.

Tina Cipollari sbotta contro Maurizio

Anche Tina Cipollari è convinta che Maurizio non sia mai stato interessato a Gemma. “Ti sei trovato per caso nella conoscenza di questa donna. Poi sei andato avanti per i tuoi scopi, hai visto anche un tornaconto perché l’hai usata, l’hai portata a questi eventi. Tu non hai alcun interesse per Gemma e non ce l’avevi neanche ieri. Sai benissimo che non ce l’avresti neanche domani. Gemma non ti ha chiesto di sposarla, ma ti ha chiesto un bacio e tu l’hai allontanata e questo vuol dire che non c’è proprio nessun tipo di attrazione e di interesse. La vedi come un’amica che poi la sfrutta“, dice la bionda opinionista.

“Io non sfrutto niente. Quando io mi trovo in una stanza e mi sento di dover uscire da questa stanza e poi vedo la sua disperazione..“, si giustifica Maurizio. “Ma poverino. Vorrei vedere se ti ritrovassi in una stanza con una ventenne se scappavi. Ma voi pensate che è interessato a voi? Ma svegliatevi, cerca queste tardone perché è la via più facile cioè cerca le donne di una cera età perché sono quelle meno pericolose”, sbotta la Cipollari.













