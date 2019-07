TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI/ L’omaggio dell’opinionista: “Amicizia…”

Tina Cipollari e Gianni Sperti: una coppia di opinionisti che da anni fa compagnia a milioni di italiani. I due sono presenze fisse di Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dal lunedì al venerdì, e al di là dei siparietti che ogni tanto li vedono accendersi reciprocamente (diciamola tutta: il povero Gianni è solito subire la furia di Tina) hanno sviluppato un’amicizia vera, di quelle che rimangono vive anche quando le luci delle telecamere si spengono. E oggi, a confermare la sensazione percepita quotidianamente dal pubblico, quella cioè che tra i due ci sia un’amicizia sincera, è arrivata una conferma importante. Sul profilo Instagram è stata la stessa Tina Cipollari, con una foto e un commento, a voler celebrare lo straordinario legame con l’amico Gianni.

TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI

L’occasione è stata la Giornata mondiale dell’Amicizia 2019 che ricorre oggi, martedì 30 luglio 2019 (e di cui abbiamo parlato qui). Ecco allora che Tina Cipollari ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram uno scatto che la ritrae accanto a Gianni Sperti. La didascalia della foto non lascia spazio ad interpretazioni rispetto al significato che l’opinionista di punta di Uomini e Donne ha voluto attribuire allo scatto con il ballerino:”Oggi é la giornata mondiale dell’amicizia. #tinacipollari #amicizia”. Stando al look dei due la foto non dev’essere propriamente recente: Tina appare con i capelli più lisci e lunghi e lo stesso Gianni, oltre ad avere un taglio diverso è attualmente impegnato in un memorabile viaggio in India. C’è di più: come si può vedere dalle foto il loro abbigliamento è decisamente invernale, segno che si tratta di una vecchia foto rispolverata da Tina per celebrare un’amicizia storica, capace di resistere alla prova degli anni e per questo sincera.

Visualizza questo post su Instagram Oggi é la giornata mondiale dell’amicizia. ❤ #tinacipollari #amicizia Un post condiviso da Tina Cipollari Grande Amore (@tinacipollarigrandeamore) in data: 30 Lug 2019 alle ore 1:42 PDT





